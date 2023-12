Prohlížeč Opera GX přidává „panické tlačítko“ pro skrytí her… a dalšího obsahu

Pokud jste nuceni pracovat v kanceláři a neustále se obáváte, kdy se vám za záda připlíží šéf, možná znáte tzv. boss button neboli šéfovské tlačítko. Speciální tlačítko nebo klávesovou zkratku, která dokáže okamžitě skrýt cokoli, co právě děláte, a nahradit to například pracovní tabulkou. Je to koncept existující už nějakou dobu, Opera ho však v prohlížeči Opera GX povyšuje na nový level.





Nejnovější verze Opery GX totiž nastaví klávesu F12 do „panického režimu“, který okamžitě otevře novou kartu na jedné z několika neškodných stránek. Smyslem je pochopitelně skrýt to, co jste ve skutečnosti dělali. Opera uvádí, že v průzkumu mezi 2 200 uživateli v USA a Velké Británii 36 % z nich přiznalo, že ve škole nebo v práci přistupovali k „nevhodnému obsahu“.

Tato zhruba třetina se přiznala hlavně k sociálním sítím… ale více než polovina (58 %) uvedla, že se dívala na obsah pro dospělé. Více než pětině z nich za to hrozilo „vyloučení nebo ukončení pracovního poměru“, což, ano, dává smysl. Je ale zajímavé, že Opera tak otevřeně mluví o tom, že panic mode, jak se funkce jmenuje, je v podstatě mimo jiné nouzovým tlačítkem pro porno.

Abyste si ji mohli vyzkoušet, musíte povolit preview mód Early Bird. Poté, co jsem tak udělal, jsem úplně přesvědčený nebyl. Jednak stejně nejsem fanouškem Opery GX – „hráčské“ vizuální téma je mimo a nechápu, proč prohlížeč přizpůsobený pro hry potřebuje věci jako peněženku s kryptoměnami a integraci ChatGPT.

Za druhé, výchozí weby, které se náhodně otevírají při aktivaci panického režimu, jsou dost obecné, například Wikipedie nebo Reddit. Pár z nich by vás v kancelářském prostředí mohlo dostat do problémů samo o sobě, jako je YouTube, Twitch a Steam.

Pokud ale tuto funkci skutečně plánujete používat, nezapomeňte ji upravit pomocí opera://settings/panic_but­ton_settings tak, aby vás nasměrovala někam, co se přece jen víc týká vaší práce.

Ale upřímně řečeno, přijde mi jako mnohem jednodušší mít prostě nějakou skutečnou práci v jiném celoobrazovkovém okně a přepnout se na ni pomocí alt-tabu, když je šéf poblíž. Ne že byste něco takového někdy potřebovali, že?