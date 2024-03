První kolo soutěže IT produkt roku 2024 oznamuje vítěze

Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.

Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „ IT produkt roku “ vyhlašuje redakce Computerworldu s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.

Na druhou stranu jsme ovšem výrazně zpřísnili výběrová kritéria, která musí produkt či služba splnit, aby mohla do finálového kola postoupit. To se odráží ve sníženém počtu produktů, které uspěly.

Protože jsme došli k závěru, že s masivním rozvojem technologií a extrémně zkráceným produktovým cyklem v kontextu posledních let spolu často soutěží produkty či služby nesnadno srovnatelné, zrušili jsme závěrečné vyhlášení nejlepších produktů z každé kategorie. Na označení IT produkt roku tak mají právo všechny úspěšné produkty z každého soutěžního kola.

Jako už sedmnáct let soutěže IT produkt roku platila i v prvním kole roku 2024 shodná kritéria výběru. Uspět totiž mohly jen produkty, které se pozitivně odlišují od konkurenčních zařízení stejné kategorie – a zaslouží si tedy zvýšenou pozornost případných uživatelů.

Popis produktu: Bitdefender Gravity Zone Business Security Enterprise je komplexní bezpečnostní řešení, které kombinuje pokročilou platformu pro ochranu koncových bodů s funkcemi detekce a reakce na koncové body (EDR). To umožňuje chránit infrastrukturu koncových bodů (tedy pracovní stanice, servery a kontejnery) v celém životním cyklu hrozeb, a to s vysokou efektivitou.

Přehled úspěšných produktů prvního kola soutěže IT produkt roku 2024

Kategorie: On-line a související služby

Modul systému ERP

Mailový klient IS Karat

Přihlášený společností: Karat Software

Popis produktu: Podle definice složek u jednotlivých účtů se do IS Karat synchronizují záznamy, které se dále zpracovávají podle nastavených pravidel. Nad každým záznamem lze podle těchto pravidel pustit akci, jež podle tohoto záznamu učiní nadefinovanou změnu v IS. Akce je možné definovat firemně proti libovolnému modulu IS Karat, nebo využít některou z nabízených ustálených.

Ke stažení: Ocenění Karat Software 1/24