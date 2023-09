Q&A: Co znamená ChatGPT Enterprise pro zavádění umělé inteligence v podnicích?

OpenAI nedávno oznámila první ze svého portfolia produktů pro B2B, ChatGPT Enterprise, což je pravděpodobně nejvýznamnější vylepšení platformy generativní AI (genAI) od jejího uvedení na trh v listopadu loňského roku.





Verze Enterprise má za cíl vyřešit dva hlavní problémy, které uživatelé s cloudovou službou AI měli: Co se stane s firemními daty, která se používají k přizpůsobení pro konkrétní obchodní účely, a jak lze tato data zabezpečit. Nová nabídka ChatGPT zvyšuje bezpečnost a soukromí díky šifrování a jednotnému přihlášení pro podnikové ověřování.

GenAI nadále dominuje technologickému průmyslu a je vyhlašována jako steroid pro efektivitu a produktivitu podniků. Reklamní a marketingové skupiny mohou ChatGPT využít při vytváření nových kampaní. Technologii lze využít k urychlení psaní softwarového kódu tím, že vytváří někdy až užitečný základ, z něhož mohou vývojáři – a to i netechnici – vytvářet užitečné aplikace a pluginy. A jako chatbota lze ChatGPT využít pro zákaznický servis a průzkumy.

Globální trh s umělou inteligencí (AI) měl v roce 2022 hodnotu 428 miliard dolarů a podle odhadů Fortune Business Insights vzroste z letošních 515,31 miliardy dolarů na více než 2 biliony dolarů do roku 2030.

Podle průzkumu společnosti Deloitte zveřejněného v červenci se 79 % generálních ředitelů domnívá, že genAI zvýší efektivitu, a 52 % očekává, že zvýší možnosti růstu. Stejný průzkum zjistil, že 55 % generálních ředitelů již AI vyhodnocuje nebo s ní experimentuje.

Podle průzkumu společnosti Gartner Research mezi 2 500 vedoucími pracovníky 45 % vedoucích pracovníků uvedlo, že je ChatGPT přiměl ke zvýšení investic do AI, přičemž 68 % z nich věří, že přínosy genAI převažují nad riziky. S podnikovou verzí ChatGPT se tato procenta pravděpodobně jen zvýší.

Claire Trachet, generální ředitelka londýnské poradenské společnosti Trachet, v rozhovoru pro Computerworld uvedla, že vidí novou vlnu technologických startupů, které využívají ChatGPT Enterprise ke snížení svých nákladů a zvýšení zájmu investorů.

V rozhovoru Computerworld položil Trachetové e-mailem řadu otázek o ChatGPT Enterprise a o tom, jak by mohl ovlivnit zavádění nástrojů genAI ve startupových firmách i v zavedenějších podnicích. Následují odpovědi na tyto otázky:

Co znamená ChatGPT Enterprise pro startupy a nálady investorů?

Oznámení ChatGPT Enterprise a plány na zavedení také ChatGPT Business by mohly signalizovat nové příležitosti pro podniky a startupy, které se pohybují v nejistém ekonomickém prostředí. Jak jsme viděli při debutu ChatGPT, důvěra investorů přirozeně vzrostla – všichni chtějí využít nové technologie, která nevyhnutelně změní způsob každodenní práce.

Přichází to také v době, kdy se závody ve zbrojení umělou inteligencí stávají stále konkurenčnějšími a spotřebitelé se s technologií umělé inteligence stále více seznamují. V důsledku toho jsou spotřebitelé i podniky stále více nakloněni využívání a integraci této technologie do svého života a podnikání. Pro začínající a menší podniky to bude fungovat jako způsob, jak jim pomoci nákladově efektivnějším způsobem škálovat prostřednictvím fúzí a akvizic a získat zájem investorů.