Qualcomm zaznamenal velký nárůst tržeb, ale práce na novém čipu se protahuje

Její šéfové při příležitosti prezentování aktuálních hospodářských výsledků uvedli, že hotový produkt vytvořený lidmi z Nuvie se (asi) dostane na pulty obchodů koncem roku 2023, prý v souladu s časovým plánem.

Výkonný ředitel Qualcommu Cristiano Amon byl tázán na plány firmy proniknout na trh s notebooky.

„Jsme na dobré cestě. Už léta spolupracujeme s Microsoftem, takže myslím, že s Windows 11… jak jsem už zmínil, budeme mít k dispozici plně funkční 64-bitovou emulaci na Armu. Bude to první taková platforma připravená pro komerční a podnikové nasazení. V tomto čtvrtletí jsme spolu s Lenovem uvedli na trh první podnikový ThinkPad a máme k dispozici řadu dalších návrhů postavených na Snapdragonu 8cx třetí generace. (…) Pokud jde o příští generaci, vyvíjíme vlastní CPU navržené Nuvia týmem s důrazem na výkon. Držíme se plánu a očekáváme, že ho budeme mít koncem příštího roku.“

Uvážíme-li, že ohledně svého harmonogramu byl Qualcomm koncem loňského roku poměrně konkrétní, mohlo by se zdát, že nabírá mírné zpoždění. Zároveň není jasné, co Amon přesně míní výrazem „budeme ho mít“, tedy zda bude procesor připraven do výroby anebo už vyráběn ve velkém a odesílán do distribuce.

Připomeňme, že loni v listopadu technologický ředitel Qualcommu James Thompson postup Nuvia týmu pracujícím na novém Snapdragonu přibližoval takto:

„V současnosti jsou už docela daleko. Za nějakých devět měsíců bychom měli mít první vzorky.“ Pokud bychom se Thompsonových slov drželi, znamenalo by to, že první vzorky by měly být k dispozici letos v srpnu, do distribuce by pak nový procesor mohl jít skutečně někdy v roce 2023. Amonova slova však naznačují, že rozeslání vzorků výrobcům pro další zpracování a distribuce hotového produktu zabere víc než rok.

Abychom však byli fér, tento ne zcela jasný časový harmonogram závisející na Nuvii byl jedinou neznámou, která z prezentace hospodářských výsledků Qualcommu vzešla.

Firma v uplynulém kvartálu vykázala čistý zisk 2,934 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 67 %, a to při tržbách 11,164 miliard, vyšších o 41 %.

Společnosti se dařilo z velké části díky prodeji mobilních telefonů využívajících její technologie, které vzrostly o 56 %, přičemž tři ze čtyř Samsungů Galaxy S22 v sobě měly právě procesor od Qualcommu (pro ty zbylé Samsung využil vlastní procesory Exynos).