Registrujte se zdarma na konferenci Digitální transformace

Konference Digitální transformace se koná 3. května online a můžete se na ni registrovat zcela zdarma. Zaměříme se na inovace, přínosy digitální transformace řízenou daty, zákaznický zážitek, i na neopomenutelný vliv na lidské zdroje a organizační kulturu, kybernetickou bezpečnost, dotace a také na nezbytný soulad s předpisy a zákony.





Ať už jste IT manažer, majitel společnosti, finanční nebo provozní ředitel, informace, které vám poskytnou naši přednášející, vás provedou celým procesem digitalizace. Ukáží vám, co je potřeba změnit, zavést, přizpůsobit a jaké nové procesy nastavit.

Hlavní témata:

Od digitalizace dat , přes digitalizaci procesů, po “ digitalizaci” lidí (vzdělávání)

Využití analýzy dat pro optimalizaci výroby

Jak AI, boti a ChatGPT ovlivní digitální transformaci

Digitální transformace jako předpoklad pokročilé automatizace ve firmách

Vliv digitální transformace na kybernetickou bezpečnost podniků

Dotace z Programu Digitální Evropa a digitální transformace v Národním plánu obnovy

První vlaštovky:

Komplexní řešení IT infrastruktury

Digitální transformace přináší mnoho nových úkolů a cílů. Ovšem netýká se pouze SW a HW vybavení, ale základem spolehlivé a efektivní IT technologie je její správné umístění a zabezpečení. Milan Vild z Rittal Czech vám představí komplexní řešení infrastruktury, která splňuje nejnovější trendy efektivity, modularity a zabezpečení.

Co když zvládnete interní směrnice nebo třeba inzerát na nového kandidáta napsat za 1/10 času a v lepší kvalitě, než když to budete psát sami? Nebo třeba navrhnout design prezentace, který jen doladíte a máte hotovo? Jan Dolejšz, CEO z Digiskills.cz, ve své přednášce ukáže konkrétní příklady, kdy vám může umělá inteligence ušetřit hodiny času měsíčně. Zároveň se podíváme na to, jak se jako společnost musíme na tento trend připravit.

Zaregistrujte se zdarma na konferenci Digitální transformace na stránkách akce, kde naleznete i program a profily řečníků. Partneři akce jsou Ritall Czech, organizátory jsou CIO Business World, Computerworld, Pod­nikatel.cz, Lupa.cz, a Root.cz. Produkci zajišťuje Internet Info.