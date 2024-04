Reklamy v nabídce Start ve Windows 11 už jsou tady. Víme, jak se jich zbavit

Microsoft tlačí reklamu do všech možných koutů systému Windows 11 a nedotknutelná není ani nabídka Start. Před několika týdny jsme informovali, že v aktuálních buildech dostupných v rámci programu Windows Insider se opět objevují „propagované“ aplikace. V překvapivě krátkém čase byla tato novinka protlačena i do aktuálního buildu Windows 11 pro širokou veřejnost.





Magazín The Verge si aktualizace všiml v rámci dokumentace k buildu KB5036980, který je v tuto chvíli volitelnou aktualizací, ale v průběhu šíření v rámci Windows Update zamíří do všech aktuálních verzí systému. Do sekce Doporučené v nabídce Start, která je obvykle vyhrazena čerstvě staženým aplikacím nebo často používaným souborům, tak přibudou i „užitečné“ odkazy na Microsoft Storu.

A slovem „užitečné“ mám na mysli, že jde o aplikace, které si zaplatily za to, že se milionům uživatelů náhle objeví v nabídce Start ještě předtím, než se je skutečně rozhodnou nainstalovat. Ačkoli jsme očekávali, že se tato funkce v určitém okamžiku rozšíří mezi široké vrstvy uživatelů, při obvyklém tempu Microsoftu pro tento druh aktualizací se dalo čekat, že se tak stane nejdřív za několik měsíců. Takto rychlý přechod od Insider buildu do široké distribuce je šokující.

V našich vlastních systémech se nám nicméně novou funkci nepodařilo odzkoušet, a to ani po manuálním stažení aktualizace KB5036980. Je tedy možné, že Microsoft ještě novince nedal skutečně všeobecnou zelenou. Pokud se vám však v sekci Doporučené v nabídce Start už „Propagované“ produkty objevují a vy byste je tam raději neviděli, můžete je zakázat.

Přejděte do hlavní nabídky Windows a klikněte na možnost Přizpůsobení > Start. Vypněte přepínač „Zobrazit doporučení pro tipy, zástupce, nové aplikace a další“. Doufejme, že tato možnost při některé z budoucích aktualizací nezmizí…