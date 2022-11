Repasovaný podnikový hardware snižuje náklady i uhlíkovou stopu

Ačkoliv požadavky na udržitelnost a úspory jdou leckdy proti sobě, v případě repasovaného hardwaru je tomu naopak: pořízením repasovaného hardwaru organizace obvykle ušetří finanční prostředky a zároveň určitým způsobem sníží dopad svého podnikání na životní prostředí, především z hlediska produkce elektroodpadu a uhlíkové stopy.





Když se vezme v potaz, že na skládkách v současné době končí ročně přibližně 50 milionů tun elektroniky a jen přibližně 20 % se vrací zpět do oběhu, je více než žádoucí, aby se tzv. cirkulární neboli oběhová ekonomika stala další běžnou součástí při tvorbě strategických plánů každé společnosti, stejně jako například analýza trhu.

Všechny tyto jednotlivé kroky pak pomáhají s prodloužením životního cyklu IT a k obecnému snížení naší ekologické stopy. Aktivity firem v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti (ESG) jsou stále více sledované a použití repasovaného hardwaru v IT infrastruktuře může být jedním z kroků, jak se přiblížit ke splnění těchto cílů.

Navíc, být součástí cirkulární ekonomiky, s největší pravděpodobností prospěje finančním rozpočtům.

Renovovaný hardware na podnikové úrovni neznamená žádný garážový výprodej druhořadého zboží, ale zpravidla důkladně otestovaná zařízení, nakonfigurovaná dle požadavků zákazníka a dodávaná včetně záruky.

Ve světě používají tuto strategii i největší firmy včetně společností jako je Google, Microsoft, Amazon či Oracle, obecně hlavně poskytovatelé služeb včetně řízených služeb (MSP), provozovatelé cloudů a datových center, telekomunikační, internetové nebo i logistické společnosti.

U nás je tento trend spíše teprve v počátcích, tvrdí společnost Ynvolve, která tento model firemního IT nabízí. Její dodávky repasovaných systémů pro zálohování využil například například WebSupport, největší registrátor domén a poskytovatelem hostingu na Slovensku.

Výběr dodavatele

Při výběru dodavatele repasovaného hardwaru by se firmy měly zaměřit hned na několik důležitých parametrů: rychlost dodávky, servisní podpora, záruka a sestavení individuálního plánu nejen ve vztahu k budgetu potenciálního zákazníka, ale i ve vztahu k cílům týkajících se udržitelnosti.

Výhoda rychlých dodávek se naplno projevila během pandemie, kdy došlo k narušení tradičních dodavatelských řetězců v různých odvětvích.

Při volbě podpory poskytované třetí stranou, klient současně prodlužuje životní cyklus svého IT vybavení poté, co již skončila oficiální podpora původního výrobce. Řada zařízení přitom může mít i mnohem delší životní cyklus, než jaký jim určil výrobce; nové generace produktů podnikové infrastruktury se běžně vydávají po 2–4 letech, systémy ale mohou fungovat často i 10 nebo i více let.

Dodávaný repasovaný podnikový hardware ale může být starý třeba jen půl roku. A to, když jeho původní vlastník například přebudovával svou IT infrastrukturu nebo se rozhodl pro komplexní migraci do cloudu.

V případě, že zařízení dosáhnou skutečného konce své životnosti, může být pro firmy zajímavé, když dodavatel prostřednictvím svého partnera nabízí současně i služby recyklace v souladu s normami WEEE a ISO.

Obavy o životnost

Z výzkumu společnosti Service Express vyplývá, že míra selhání hardwaru zůstává nižší než 0,5 %, a to i při využívání zařízení 10 až 15 let. Přesto podle průzkumu společnosti Stone 34 % respondentů uvedlo, že se zdráhají nakupovat repasovaný hardware, protože nevěří, že bude mít dlouhou životnost.

Tyto obavy ale dnes vůbec neodpovídají realitě. Obvyklý cyklus koupě nové hardwaru každých 3–5 let nemusí být pro podniky vůbec výhodný. K výhodám nákupu repasovaných hardwarových zařízení od nezávislého poskytovatele (de facto systémového integrátora) patří i možnost uzavřít všechny smlouvy s jediným subjektem.

To znamená, že jedna společnost poskytne jak samotná zařízení, tak se i postará o jejich support, včetně zařízení, kterým už skončila oficiální podpora ze strany výrobce. Navíc dodavatelé často nabízejí ke svým zařízením i prodlouženou záruku.