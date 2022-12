Rok 2023 se pro Apple jeví jako velký. A to doslova!

Blíží se konec roku, a tak je načase podívat se, co nás čeká v tom příštím. Alespoň od Applu. Osobně se obzvlášť těším na nové Macy, které letos zůstaly poněkud za očekáváním (což je nejspíš dáno i problémy v dodavatelských řetězcích). Příští rok však čekám velké věci!





Vzestup superMaců

Apple přislíbil dokončit přechod na vlastní procesory do dvou let, což bylo… před dvěma lety čili očekával bych, že jeho silikonová skládačka bude dokončena ve velkém stylu právě příští rok. To by znamenalo příchod procesorů M2 představených už letos v létě, které vystřelí nové Macy do nových sfér.

Nové MacBooky Pro a Mac mini měly být údajně uvedeny už letos na podzim, nakonec však byly zjevně posunuty na začátek roku příštího. MacBooky Pro budou přinejmenším na pohled vypadat jako modely z roku 2021, uvnitř však bude bít právě čip M2, který konečně nahradí intelovská střeva i v Macích mini.

Skutečným trhákem by však měl být nový Mac Pro. Odhaduju, že vypadat bude stejně jako předchůdce, od výkonu však očekávám velké věci! Předpokládá se, že pohánět ho bude čip M2 Ultra (takže si představte skutečně pořádné Mac Studio) a skvěle by ho mohl doplnit i nový Studio Display s technologií Micro-LED a ProMotion. Kdy jindy, když ne příští rok.

Staří i noví kamarádi

Uvážíte-li, jak důležité jsou pro Mac řadu notebooky, je docela překvapivé, jak málo modifikací Apple vlastně nabízí. Máme tři MacBooky Pro, ale jen jeden MacBook Air, respektive dva, započítáte-li model s M1 čipem.

Není to zvláštní? Pokud jsou však zvěsti pravdivé, měli bychom se příští rok dočkat dalšího MacBooku Air, většího, s patnáctipalcovou uhlopříčkou.

To nás přivádí k vlajkovému desktopu – iMacu. Čtyřiadvacetipalcový iMac M1 byl s velkou slávou uveden v roce 2021, na čase je však jej trošku osvěžit. Přinejmenším novým procesorem a snad i barvami, ačkoliv zvěsti hovoří o modelu s ještě větší uhlopříčkou.

iPad: Ticho po pěšině

Mohlo by se zdát, že kolem iPadů se nic moc neděje. Apple předělal nejlevnější modely, ale také iPad Pro, přičemž jde o modely, které jsou zpravidla aktualizovány jednou za půl druhého roku. iPad Air by však mohl být připraven pro M2 vylepšení, neslušel by mu však víc ještě M1 procesor?

Dočkáme se tak příští rok v oblasti iPadů něčeho zajímavého? Přesvědčen o tom nejsem, ale pokud bych si měl tipnout, tak na nový patnáctipalcový iPad Pro (nebo snad iPad Studio?), který by sloužil kreativcům anebo se dal využívat víc jako notebook. Menší modely iPadu Pro přijdou na řadu až v roce 2024.