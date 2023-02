Rozbíhá se další žaloba kvůli umělé inteligenci

Společnost Getty Images, jeden z nejvýznamnějších hráčů na trhu s fotografiemi, žaluje majitele nástroje pro umělou inteligenci Stable Diffusion za porušení autorských práv. Případ by mohl pomoci určit hranice toho, co může umělá inteligence legálně vytvářet.





Jak zjistil server The Verge, Getty žaluje společnost Stability AI u londýnského soudu s tím, že porušila autorská práva, která vlastní nebo zastupuje Getty Images.

„Společnost Stability AI nezákonně zkopírovala a zpracovala miliony snímků chráněných autorským právem a související metadata vlastněná nebo zastupovaná společností Getty Images,“ uvedla společnost Getty v prohlášení s tím, že žalovaná strana k danému konání postrádá jakékoliv licence.

Obdobnou žalobu už společnost Getty podala také u soudu ve Spojených státech. Tvrdí v ní, že Stability AI k tréninku svého modelu neoprávněně použila 12 milionů snímků licencovaných společností Getty. Jako důkaz poukázala na vodoznaky, které byly při tomto procesu zachovány, což svědčí o tom, že byly použity snímky společnosti Getty (vodoznak je odstraňován pouze u obrázků, které jsou oficiálně licencované). Getty v podstatě tvrdí, že Stability AI těží z toho, že trénuje svůj model na snímcích, které společnost Getty zveřejnila na internetu, aniž by za to dostala náhradu.

Žaloba pomůže stanovit, co může model umělé inteligence dělat s obrázky, které najde na veřejném internetu, zejména s těmi, které jsou chráněny autorským právem.

„Myslíme si, že i generativní modely musí řešit práva duševního vlastnictví jiných osob, o to v případu jde,“ řekl Craig Peters, výkonný ředitel Getty Images, serveru The Verge.

Zajímavé je, že Getty nežaluje společnost OpenAI, tvůrce původních modelů Dall-E a Dall-E 2, které využívaly 400 milionů párů obrázků a popisků sebraných z internetu – ale bez uvedení podrobností, kdo je vlastní. Místo toho žaluje společnost Stability AI, tvůrce modelu Stable Diffusion, který umožňuje vytvářet umělou inteligencí generované obrázky na vlastním počítači. (Stable Diffusion je k dispozici také jako cloudová hostovaná služba na webu DreamStudio.ai.) Společnost výslovně neuvádí, kde svůj model vycvičila, ale poznamenává, že obrázky generované prostřednictvím Stable Diffusion 2 obsahují neviditelný vodoznak, který je označuje jako obrázky vytvořené umělou inteligencí.

Lze si představit, že rozhodnutí proti společnosti Stability AI by zablokovalo používání obrázků chráněných autorskými právy v modelech AI bez licence – buď by donutilo společnost Stability AI a další vývojáře platit licenční poplatky, nebo by ze svých tréninkových modelů byli nuceni odstranit obrázky chráněné autorským právem. V případě druhého scénáře by sice došlo k zachování autorských práv, ale také by vzhledem k množství používaných obrázků dost pravděpodobně došlo ke zhoršení kvality generovaných výstupů.

Argumenty obou stran se pravděpodobně omezí na koncept přiměřeného použití (fair use), což je myšlenka pocházející z amerického práva, která umožňuje omezené použití materiálu chráněného autorským právem, aniž by bylo nutné nejprve získat povolení od držitele autorských práv. Jedná se o poněkud nejasný argument, který se snaží omezit autorská práva ve prospěch veřejnosti a povoluje například parodování děl chráněných autorským právem, a naopak třeba zakazuje hudebníkům samplovat úryvky děl jiných umělců bez jejich svolení. Vývojářům pro změnu umožňuje například přepracovávat počítačové kódy.

Protože však žaloba byla podána ve Spojeném království, bude hodnocena podle britské doktríny poctivého jednání (fair dealing), což je méně tolerantní obdoba přiměřeného použití. Pokud bude prokázáno porušení práv, spadá možná obrana do jedné ze tří výjimek: pokud se jedná o použití pro účely výzkumu nebo soukromého studia, pokud se jedná o umožnění kritiky nebo recenze a pokud se jedná o použití za účelem informování o aktuálních událostech, uvádí Wikipedie. Zohledňuje se také to, jak velká část materiálů chráněných autorským právem byla použita.

Jako ústřední postavy případu mohou být odkazováni umělci jako Andy Warhol, populární pop-artový výtvarník, který byl známý tím, že přebíral zavedené obrázky a přivlastňoval si je do svých děl. Warholův diptych Marilyn těžil z reklamní fotografie slavné herečky od společnosti Warner Bros, kterou koloroval a vydal jako vlastní dílo.

Podle eseje Kate Donohueové v časopise The Columbia Journal of Law & the Arts Warhola – a po jeho smrti i jeho nadaci – zažalovali umělci, kteří tvrdili, že Warhol převzal jejich fotografie a upravil je pod svým jménem. S mnoha z nich se Warholovi pozůstalí dohodli na vyrovnání.

Podle americké legislativy přiměřeného užití by bylo otázkou, zda Warholovo dílo bylo dostatečně „transformativní“, respektive zda je ze své podstaty transformativní proces generování obrázků umělou inteligencí. Ve Spojeném království však může mít Stability AI omezenější obranu. Ať tak či onak, je pravděpodobné, že britský soud pomůže rozhodnout, co AI může a nemůže dělat s díly chráněnými autorským právem, a pomůže tak definovat budoucnost umělé inteligence v umění.