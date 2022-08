Rozšiřte dosah i kapacitu firemní firemní Wi-Fi

Prvním krokem je vyjasnit, co je cílem, následně zanalyzovat aktuální konfiguraci, abyste věděli, jak dobře síť obsluhuje pokrývanou oblast, a teprve poté začít řešit volbu a instalaci přístupových bodů.

1. Stanovení cílů

Rozšiřování sítě Wi-Fi může mít mnoho podob. Může to znamenat zavedení zcela nové sítě v nové budově, rozšíření existující sítě o další pokrytou oblast nebo zvýšení kapacity s cílem obsloužit více klientů ve stejné oblasti. Každý případ vytváří jiné nároky, takže je potřebné specifikace projektu podrobně definovat.

Musíte si stanovit, kolik klientů bude bezdrátovou síť v každém okamžiku využívat, kde se mohou shromažďovat, a vyjasnit požadavky na šířku pásma jimi využívaných aplikací. Pro nákladově nejefektivnější síť je důležitým cílem zajistit dobré pokrytí pomocí nejmenšího počtu AP.

2. Analýza aktuální konfigurace

· Průzkum místa

Průzkum Wi-Fi je ve většině případů potřebný, aby bylo jasné, jak kvalitně pokrývají použité přístupové body příslušnou oblast. Pokud ještě nemáte pro svou současnou síť tzv. tepelné mapy, měli byste udělat průzkum a vytvořit si je, abyste získali základní informace o výkonu a zjistili zdravotní stav sítě.

Tyto průzkumy mohou pomoci najít optimální umístění pro nové přístupové body, pokud jsou zapotřebí.

Při modernizaci Wi-Fi sítě byste měli zjistit oblasti, jež potřebují zlepšit pokrytí, promyslet počet klientů, kteří mohou být v každém místě, a odhadnout, kolik AP bude v těchto oblastech potřebných k podpoře těchto klientů.

· Počet AP

Počet potřebných přístupových bodů můžete začít počítat s využitím přibližného poměru počtu klientů na každý přístupový bod.

Přestože dodavatelé AP mohou tvrdit, že dokážou obsloužit 100 až 300, nebo dokonce ještě více uživatelů přes každý přístupový bod, reálné využití bude vyžadovat rozložení v poměru cca 15 až 50 klientů na AP v závislosti na aplikacích využívaných klienty.

Tento poměr může být vyšší při použití standardu Wi-Fi 6 (802.11ax) a klientských systémů v prostředích s vysokou hustotou, jako jsou například velké školicí místnosti.

Rozšiřování či škálování sítě nemusí nutně znamenat vyřazení a náhradu všech současných přístupových bodů, ale stáří a funkce současných AP je dobré posoudit.

Náhrada všech najednou v okamžiku škálování možná bude přínosná, pokud ty staré podporují maximálně standard 802.11g, ale pravděpodobně i v případě, že zvládnou jako maximum 802.11n.

Pokud nakonec budete chtít AP nahradit, dobře posuzujte možné kandidáty, srovnávejte vlastnosti a přemýšlejte o připravenosti na budoucí nároky – pokuste se odhadnout, jak se změní způsoby využití Wi-Fi v budoucnu. Zohledněte také standardy Wi-Fi, které podporují klientská zařízení.

Je vhodné se řídit pravidlem dělat všechno, co pomůže zvýšit kapacitu sítě bez přidávání dalších AP. Čím méně radiofrekvenčních signálů se bude v prostoru vysílat, tím menší šance bude, že se budou vzájemně rušit, takže to zvýší kvalitu sítě.

Mezi způsoby snižování vzájemného rušení patří snížení výkonu a případně úplné vypnutí pásma 2,4 GHz na některých AP. Měli byste také velmi dobře promyslet rozmístění přístupových bodů, protože je můžete rozmísťovat s ohledem na využití konstrukce budovy a rozmístění nábytku – mohou totiž způsobit útlum signálu, což může pomoci zkrotit signál jednotlivých AP.

Také potřebujete minimalizovat mezikanálové interference pomocí analyzátorů Wi-Fi, abyste zajistili, že rozmístění AP vytváří dostatečné překryvy, aby docházelo k bezproblémovému roamingu, ale nenastávalo nežádoucí vzájemné rušení.

Rovněž je potřeba zajistit, aby AP nevyužívaly výrazně vyšší vysílací výkon než typický klient v síti. Snažte se, aby AP a klienti měli přibližně stejný dosah vysílaného signálu.

· Kontrola kapacity kabelové sítě

Zatímco svá zařízení Wi-Fi posuzujete, nezapomeňte udělat totéž pro infrastrukturu sítě, do které se připojují. Zvažte počet AP, které dokáže váš bezdrátový kontrolér podporovat. Upgrade může překročit jeho kapacitu, takže ho bude potřeba nahradit.

Také přepočítejte a zajistěte kapacitu síťového přepínače, která bude nezbytná pro modernizované či další přístupové body, aby byl k dispozici dostatečný počet a kapacita portů přepínače.

Nezapomeňte také, že umístění AP může vyžadovat natažení nových kabelů pro ethernetové spojení mezi těmito AP a příslušným síťovým přepínačem.

Pokud AP podporují Wi-Fi mesh nebo režim bezdrátového distribučního systému (WDS), při kterém se některé přístupové body připojují do LAN bezdrátově, může to být dočasné řešení pro přidání nových zařízení do doby, než dojde k rozšíření Ethernetu.

Řešení Wi-Fi mesh a WDS se totiž nedoporučují pro trvalé použití, pokud je šance připojit přístupový bod přes ethernetovou síť.

3. Rozšíření pokrytí současné sítě Wi-Fi

Chcete-li mírně rozšířit oblast pokrytí Wi-Fi, řekněme o 30 metrů či méně, nejprve zanalyzujte tepelné mapy, abyste zjistili, zda může vyladění současných přístupových bodů situaci vyřešit. Několik málo přesunů AP a mírné zvýšení výkonu totiž může snadno pomoci současné pokrytí rozšířit.

Pokud ale chcete výrazně větší pokrytí, budete pravděpodobně muset přidat další přístupové body a další kabely, až průzkumem zjistíte optimální rozmístění těchto prvků.

4. Rozšíření Wi-Fi do exteriéru současnými přístupovými body

Jestliže chcete rozšířit pokrytí Wi-Fi směrem do exteriéru nebo do budovy bez síťové konektivity, existuje hned několik způsobů, jak to udělat, v závislosti na tom, jak daleko od hlavní sítě pokrytí potřebujete.

Pokud je nutné pokrytí jen několika desítek metrů od budovy, která má připojení k síti, zvažte protažení Ethernetu vnější zdí a umístění přístupových bodů umožňujících instalaci v exteriéru na vnější stěně budovy. Pravděpodobně budete potřebovat směrové antény směřující do místa, kde se budou klientská zařízení nacházet.

Pro dosah na vzdálenost více než několika desítek metrů od hlavní budovy zvažte dovedení Ethernetu do požadovaných míst pro AP. Pokud to není možné, zvažte možnost použití přístupových bodů s funkcí mesh či WDS pro připojení namísto Ethernetu.

Pro delší vzdálenosti můžete využít speciální přístupové body pro velkou vzdálenost – například zařízení s podporou funkce WISP (Wireless Internet Service Provider).

Pokud je požadovaná venkovní oblast příliš vzdálená pro skutečné rozšíření současné Wi-Fi, možná zvažte použití samostatného připojení venkovní oblasti k internetu přes celulární sítě mobilních operátorů.

Můžete využít směrovač podnikové úrovně s podporou mobilní sítě pro připojení WAN, nebo pro menší a jednodušší potřeby prostě použijte spotřebitelský mobilní Wi-Fi hotspot.

5. Zavádění Wi-Fi do nových míst

Pokud rozšiřujete Wi-Fi přidáním nových lokalit dosud neobsahujících vaši bezdrátovou síť, potřebujete budovu prozkoumat, abyste zjistili optimální rozmístění AP. Zvažte také jednotnost vybavení napříč všemi lokalitami.

Jestliže již využíváte značku Wi-Fi s cloudovým kontrolérem, může to rozhodně usnadnit správu kombinace současných a nově přidávaných lokalit. Pokud zatím nevyužíváte cloudové řešení pro správu Wi-Fi a máte více lokalit, zvažte, zda by vám něco takového nepomohlo. Když budete muset upgradovat síť, je to významná vlastnost ke zvážení.

Co je Wi-Fi 6, release 2?

Standard Wi-Fi 6 release 2 oznámený v letošním roce představuje druhé vydání, které přináší původně oznámené funkce standardu Wi-Fi 6 (802.11ax), jež se ale nedostaly včas do prvního vydání.

Přidává například podporu Multi-User MIMO do uplinku pro rychlejší a efektivnější odesílání klientem s menším zatížením směrovače. Zahrnuje také některé funkce pro zvýšení energetické efektivity, jako je čas vzbuzení pro broadcast target nebo prodloužený čas spánku, což může pomoci snížit spotřebu energie a zvýšit výdrže na baterie.

Tyto druhy drobných vydání jsou běžné. Také standard Wi-Fi 5 měl release 2 – několik let po svém uvedení.

Některá zařízení Wi-Fi 6 budou podporovat funkce vydání 2 na základě aktualizace firmwaru, ale v dalších případech může být potřebný nový hardware, který se objeví pravděpodobně později v tomto roce.

Wi-Fi 6E: Spíše konzervativní přístup

Navzdory nepopiratelným výhodám provozu Wi-Fi ve frekvenčním pásmu 6 GHz analytici upozorňují, že vhodný čas na nákup Wi-Fi 6E nastane jen při pravidelné modernizaci vybavení – nikoli dříve.

Technologie Wi-Fi 6E je sice téměř identická s Wi-Fi 6, ale klíčový rozdíl je v tom, že standard 6E využívá frekvence nového spektra 6 GHz. Je to velká šířka pásma poskytující větší kanály a vyšší přenosové rychlosti a bonusem je skutečnost, že toto spektrum je mnohem méně zaplněné ve srovnání s intenzivně využívanými dosavadními pásmy 2,4 a 5 GHz.

Přístupové body Wi-Fi 6E podnikové třídy se teprve začínají dostávat na trh. Znamená to, že cyklus humbuku okolo nákupu už skutečně začal – dodavatelé prezentují standard 6E jako způsob ochrany investic pro přicházející záplavu zařízení schopných pracovat v pásmu 6 GHz.

Problém s nákupem 6E však spočívá v tom, že většina klientských zařízení nedokáže toto pásmo využít a téměř všechny – počínaje tiskárnami, chytrými telefony až po zařízení IoT – stále využívají jen původní frekvence Wi-Fi.

„Pokud jde o nákupní horečku, je potřeba říci, že je stále ještě příliš brzy,“ popisuje Brandon Butler, analytik ve společnosti IDC. Na trhu podle jeho názoru stále není dostatek řešení pro Wi-Fi 6E.

Navíc narušení standardního cyklu modernizace a volba Wi-Fi 6E takto brzy ve fázi zavádění pravděpodobně nepovede k úsporám, upozorňuje Bill Menezes, ředitel analýz ve společnosti Gartner Research.

„Není potřeba měnit standardní periodu modernizace a platit za tuto technologii současnou vysokou cenu,“ radí Menezes. „Rozsáhlejší dostupnost časem způsobí pokles cen. Skutečně máte už nyní takové požadavky na výkon, že by použití Wi-Fi 6E způsobilo smysluplný rozdíl?“

Obvyklá odpověď na poslední otázku bude, že skutečná potřeba vlastně ve firmách zatím neexistuje, ale jsou samozřejmě případy, kdy rychlý upgrade na 6E smysl dává.

Existují dva hlavní důvody, proč tak udělat už v současné době – prvním je relativně prázdné pásmo 6 GHz, což může mít smysl v případech, kde se mnoho zařízení vzájemně ruší.

„Například v nemocnici máte určitá zařízení, která potřebují čisté frekvenční spektrum ve srovnání s 5 GHz, takže možnost vyhrazeného pásma pro taková zařízení by byla přínosem, a technologii 6E lze proto s výhodou zavádět už teď,“ vysvětluje Butler.

Druhý důvod se týká šířky pásma. Pro aplikace přesouvající velká množství dat tento standard nabízí větší kapacitu než současný standard Wi-Fi 6, tvrdí Mike Fratto, hlavní výzkumný analytik společnosti 451 Research.

Mezi taková zařízení podle něj patří fotoaparáty, kamery, tiskárny a bezdrátově připojené notebooky generující významný provoz. „Pro tyto případy využití může dávat smysl dřívější upgrade, alespoň cíleným způsobem,“ popisuje.

Může se to týkat tvůrců obsahu, inženýrských firem a organizací zpracovávajících velké množství videa streamovaného přes bezdrátové sítě.

Většina společností však tuto technologii nyní nepovažuje za výhodnou vzhledem k vysoké ceně a organizační režii, která je spojená s časným přechodem na Wi-Fi 6E. Navíc v současné době drtivá většina koncových bodů Wi-Fi frekvenci 6 GHz nepodporuje, takže existuje jen málo důvodů pro její zavádění.