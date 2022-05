Rusku se na Ukrajině nedaří ani v kyberprostoru

Když Rusko v únoru vpadlo na Ukrajinu, celý svět předpokládal jeho rychlé vítězství. K tomu ale nedošlo a Ukrajina snahám o ovládnutí stále vzdoruje. K bojům však nedochází jen na zemi, tišší válka je vedena v kyberprostoru, kde Rusko nasazuje jedny z nejobávanějších státem dotovaných hackerů na světě. I jejich útoky ale Ukrajinci zdárně odrážejí.





Primárním digitálním bojištěm jsou coby nejrozsáhlejší a nejzranitelnější platforma Windows. O tom, k čemu přesně v ní dochází, se ví jen málo. Mnohé důkazy však ukazují, že i na tomto poli mohou mít Ukrajinci navrch.

Windows XP a počátky invaze

První ztráty Rusové v kyberválce utrpěli hned v prvních dnech invaze, vlastně ještě před jejím zahájením. K přepravě vojáků a vojenské techniky na ukrajinské hranice hojně využívali železnici spřáteleného Běloruska, přes kterou jen o pár dní později na Ukrajinu posílali zásoby pro své jednotky. Alespoň do chvíle zásahu Cyber Partisans, běloruské hacktivistické skupiny, která z exilu už roky bojuje proti Lukašenkovu režimu.

Ti zaútočili na běloruský železniční systém, čímž přesun jednotek, zásob i zbraní zpomalili. Jednali přitom v kooperaci s běloruskými železničáři a bezpečnostními složkami v disentu. Dle Washington Postu tím „akcelerovali logistický chaos“, v důsledku kterého se ruští vojáci na Ukrajině brzy ocitli bez pohonných hmot, munice i jídla. Čelíc těmto problémům a ukrajinským obráncům se nakonec museli vzdát plánu na dobytí Kyjeva a dalších měst na severu země, načež se přeskupili na jich a východ země.

Cyber Partisans mohli být úspěšní i díky tomu, že běloruský železniční systém běží na víc než dvacet let starých Windows XP, hackery tolik oblíbených. Jejich mluvčí Juliana Šemetovecká pro magazín Vice uvedla: „Tanky nelze přepravovat letecky. Těžká děla taky ne. Proto museli použít vlaky. Zaútočili jsme na interní železniční síť a na další vybavení, software a databáze, které s tímto systémem souvisejí. Windows XP už jsou skutečně zastaralé a lze do nich snadno proniknout. Jeden z důvodů je i ten, že Lukašenko upřednostňuje loajalitu před profesionalitou. Ty systémy proto nebyly vůbec zabezpečené. Takže jakkoliv lidé oceňují naši práci, je férové přiznat, že nabourat se do těch systémů nebylo vůbec těžké, protože Lukašenkův režim opomíjel základní bezpečnostní opatření.“

Ukrajinci pozvedají hlavu

Cyber Partisans však nejsou jediní, kdo je zapojen do kyberválky proti Rusům. Existují přitom důkazy, že zdárně odrážejí útoky léta obávaných kyberbojovníků, poskládaných z členů ruských zpravodajských služeb a jimi podporovaných hackerů, jejichž zbraněmi jsou nejen kyberútoky jako takové, ale též šíření dezinformací. Microsoft uvádí, že Rusové útočili na ukrajinské vládní agentury s využitím malwaru, přičemž tento útok koordinovali s raketovými útoky na vládní budovy.

A stejně jako se v uplynulých dnech přesunuly ruské jednotky na východ a jih Ukrajiny, přesměrovali svou pozornost také hackeři. A také oni cílili na systémy Windows. Dle Microsoftu často využívali systémovou utilitu SecureDelete k tomu, aby „ze zařízení trvale smazali data“.

Bezpečnostní šéf Microsoftu Tom Burt, který ruské útoky monitoruje, k nim říká: „Zkoušeli to přes destrukci, zkoušeli to špionáží, povolali na to své nejlepší lidi.“ Dle New York Times však Ukrajinci byli některé z útoků schopni odrazit, mimo jiné i díky tomu, že jsou na ruské aktivity v jejich kyberprostoru už zvyklí. Burt dodává: „Ukrajinci se brání líp, než se předpokládalo, což platí jak na zemi, tak v kyberprostoru. Umí se kyberútokům bránit a umí se z nich vzpamatovat, jsou-li úspěšné.“

To neznamená, že Ukrajinci ať už v jedné či druhé formě této hybridní války uspějí. Z dosavadních poznatků však lze usuzovat, že v kybernetické válce s Rusy přinejmenším obstojí, což je dobré znamení pro jejich budoucnost.