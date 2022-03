Rusové k obcházení sankcí využívají kryptoměny

Západní sankce proti Rusku zesilují a oligarchové se snaží nacházet alternativní způsoby, jak nakládat se svými v zahraničí uloženými financemi. Dle odborníků se sankce pokoušejí obcházet s využitím kryptoměn, fiat penězi jištěných stablecoinů jako je například Tether či dokonce digitálních NFT tokenů.

Dle Marka Gazita, šéfa společnosti ThetaRay, zaměřující se kybernetickou bezpečnost, přitom pro ně nemusí být ani přílišný problém vyhnout se dopadům odstřižení ruských bank od platebního systému SWIFT.

„Jde sice o relativně bezpečnou síť, ale zároveň je celkem stará. Byla vyvinuta v roce 1973, takže nezahrnuje některé bezpečnostní prvky, které byste očekávali od moderních systémů, v důsledku čehož byla ještě před vznikem současné situace problematická. Potíž je především v tom, že systém ve skutečnosti neověřuje transakce,“ přibližuje Gazit, podle kterého není obtížné převádět peníze skrz SWIFT prostřednictvím fiktivních společností založených jen za tímto účelem.

Řešením by prý byl software s podporou umělé inteligence, který by na transakce dohlížel a dokázal by je vyhodnocovat. Tím spíš, uvážíme-li, že do SWIFTu jsou připojené země, které s Ruskem mohou sympatizovat a mohou tak ve finančních transakcích sloužit jako prostředník.

Ostatně, nad účinností sankcí už vyjádřili pochybnosti jak americká, tak evropské vlády. Americká ministryně financí Janet Yellen v obavách z jejich obcházení s využitím kryptoměn či „dark webových obchodů“ vznesla oficiální podnět, zda by vlády v návaznosti na sankce neměly přijmout dodatečná opatření.

Ministerstvo zároveň oficiální cestou apelovalo na provozovatele kryptoměnových burz Coinbase, Binance a FTX, aby sankcionované osoby aktivně blokovali. Coinbase a Binance vyjádřili solidaritu, blokovat ruské uživatele paušálně však odmítli s tím, že by to bylo neetické.

Vedle toho provozovatelé služeb MetaMask a Infura, dvou zásadních součástí ekosystému Etherea, byli ráznější, když své služby ruským uživatelům omezili plošně. Avivah Litan z analytické společnosti Gartner tento krok označila za „zásadní“, jelikož je dokladem toho, že i některé decentralizované kryptoměnové sítě se snaží vládami nastoleným sankcím vyhovět a dodržovat je.

Sankcionovaní jedinci tak své peníze z těchto sítí nemohou vybrat obdobně jako je nemohou vybrat ze svých zmražených účtů v bankách.

I v tomto sice platí, že si mohou pro nakládání s nimi založit falešné identity, Litan však podotýká: „Ano, mohou se v těchto sítích sice skrýt a držení či převádění kryptoměn jim nelze zamezit. Dostat z nich své peníze ven však pro ně přesto zůstává dost obtížné.“ Jistým řešením pro ně mohou být prostředníci, kteří jim s transakcemi pomohou, takoví však tímto konáním riskují vysoké postihy.

V každém případě, v důsledku zaváděných sankcí hodnota kryptoměnových trhů roste. Bitcoin si minulý týden polepšil o 10 %, Ether o 7,6 %. I to dokládá, že schopnost Bitcoinu vyhnout se dopadům okolností, na něž jeho držitelé nemají vliv, je do značné míry jeho vlastností, nikoliv chybou, díky které mohou kryptoměny sloužit pro mnohé Rusy (ale i Ukrajince) jako nástroj směny použitelný i bez prostředníka, jakým je třeba právě systém SWIFT.

Dle Leah Wald, šéfky společnosti Valkyrie Funds, může být nastalá situace příznivci kryptoměn tolik touženým zlomem, kdy se kryptoměny stanou mainstreamem. Ostatně, objemy obchodů kryptoměn v párech s rublem i hřivnou se od začátku konfliktu vyšplhaly na nejvyšší hodnoty za dlouhé měsíce.

„Kryptoměnové burzy by mohly sloužit jako dostatečně bezpečné zázemí pro aktiva a zároveň by mohly umožnit obcházení sankcí,“ hodnotí ve své zprávě analytická společnost Kaiko. Dále uvádí, že ruská invaze postavila celé kryptoměnové pozice do specificky prekérní pozice, kdy ty musí vyvažovat vymáhání sankcí, aniž by měly pravomoc omezovat transakce v decentralizovaných sítích.

„Pokud žijete v zemi, jejíž měna devalvuje, představují pro vás kryptoměny a zejména stablecoiny bezpečnou alternativu. Je to o upřednostnění důvěry v protokol před důvěrou ve vládu nebo ve firmu. A myslím, že tahle válka dokazuje, že protokoly jsou mnohem důvěryhodnější než některé vlády,“ uzavírá Litan.