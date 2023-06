S aplikací Vision Pro ukazuje Apple budoucnost počítačů. Ale pro koho?

Zítřek někomu patří, ale zařízení smíšené reality Vision Pro, o kterém se tolik mluví a které společnost Apple představila v pondělí během nablýskané prezentace na konferenci Worldwide Developers Conference, se bude dodávat až na začátku roku 2024. A s cenou 3 499 dolarů za kus stojí každý z nich stejně jako hned několik systémů Meta Quest.

Nelze popřít, že technologie použitá v systému Vision Pro je velmi sofistikovaná; tyto systémy jsou skutečně, jak řekl Apple, „nejpokročilejšími zařízeními osobní elektroniky vůbec“.

„Dnešní den znamená začátek nové éry počítačů,“ řekl generální ředitel společnosti Apple Tim Cook. „Stejně jako nás Mac uvedl do osobní výpočetní techniky a iPhone do mobilní výpočetní techniky, Apple Vision Pro nás uvádí do prostorové výpočetní techniky.“

S odkazem na svého předchůdce Steva Jobse Cook oznámil Vision Pro poté, co slíbil „ještě jednu věc“.

Zamyslete se chvíli nad některými inovacemi, které Apple spojil do jednoho zařízení:

Tato výdrž baterie je skutečnou slabinou. Koneckonců, i když je můžete bezpečně používat připojené k napájení (doufám), krása všudypřítomného počítačového systému Vision Pro slibuje, že se můžete pohybovat ve svém fyzickém životě a zároveň zůstat připojeni k tomu digitálnímu. Přemýšlejte o pracovnících v domácnosti, operátorech ve skladech, lékařských a záchranných službách a dalších…

(Pokud do těchto věcí potřebujete nasadit brýle, protože špatně vidíte, „příslušenství pro korekci zraku se prodává samostatně“ za další extra příplatky).

Pokud však při delším používání brýlí Apple potřebujete být připojeni k elektřině, jaká je výhoda ve srovnání s používáním iPhonu, iPadu nebo Macu? Všechny vám na jedno nabití baterie vystačí na celý pracovní den.

Samozřejmě, každý je snadno kritikem, a přestože jsou snadno odhalitelné slabé stránky, které pravděpodobně odrážejí interní diskuse, jež v Applu v posledních měsících a letech údajně již proběhly, jsou zde i silné stránky.

V tomto novém světě prostorových počítačů jsou aplikace, výpočetní technika, okolní inteligence a nejrůznější druhy zábavy vzdálené pouhý dotek digitální korunky. Tento prostorový počítač spojuje skutečné zážitky s digitálním obsahem. Poskytuje největší zážitek na světě na displeji, desítky tisíc aplikací a mění výpočetní techniku na všudypřítomné prostředí, které můžete sdílet s ostatními, kteří mají sadu těchto věcí, a zároveň umožňuje vaší rodině virtualizovaný pohled do vašich očí.

Ke cti společnosti slouží, že strávila spoustu času přemýšlením o tom, jak navrhnout a vytvořit geekovské brýle, které víceméně nepřekáží. „Apple Vision Pro je také vybaven technologií EyeSight, mimořádnou inovací, která pomáhá uživatelům zůstat ve spojení s lidmi kolem sebe,“ uvedl Apple ve svém prohlášení a vysvětlil:

„Když se člověk přiblíží k někomu, kdo má na sobě Vision Pro, zařízení je jakoby průhledné – umožňuje uživateli vidět ho a zároveň zobrazuje jeho oči. Když je uživatel ponořen do prostředí nebo používá aplikaci, EyeSight dává ostatním vizuální signály o tom, na co se uživatel soustředí.“

Ale pro koho jsou tyto věci kromě relativně dobře technicky vybavených singles, kteří spí sami v prázdných domech, určeny? Je nesporné, že existuje rodící se trh. Existují lidé, kterým tento druh techniky osobně změní život. Existuje řada profesí (zdravotnictví, bezpečnost, skladování, inženýrské služby v terénu, prodej, záchranářství, armáda a další), ve kterých má tento druh ambientní výpočetní techniky ve spojení s šíleně skvělým vývojovým prostředím velký smysl.

Je zajímavé, že Apple při velkém zavádění věnoval tolik energie podnikovému nasazení.

„Podívejte se na způsob, jakým to Apple prezentoval, jak se nejprve odpoutal od způsobů, jak mohou organizace tuto neuvěřitelnou novou technologii využít,“ řekl generální ředitel společnosti Jamf, Dean Hager.

To vše vyvolává otázku.

Úžasná technologie, ale pro koho je určena?

Pak je tu argument o technologii.

Je tu tolik inovací: můžete nosit Vision Pro a zažít virtuální nebo rozšířené prostředí o velikosti až 23 milionů pixelů; vytvořit nekonečné plátno, na kterém se dají dělat věci; zapnout přenosné kino se stometrovým plátnem; používat 3D kameru k pořizování prostorových fotografií (představte si, že to používají zpravodajští fotografové).

Po otočení digitální koruny můžete opustit svou vlastní ponurou šedivou realitu trestných dluhů na kreditních kartách a po investici do techniky za 3499 dolarů se přesunout do virtuálního světa, který obývají dinosauři a obří Ted Lasso.

Věřte!

Sarkasmus stranou, je naprosto jasné, že týmy napříč Applem se pilně soustředily na to, aby zde vytvořily něco báječného. Protože Apple je Apple, musíte se také smířit s tím, že ještě neznáme celý příběh – to, co tyto věci umí, nebo alespoň to, co nám bylo řečeno, že umí, se bude v průběhu času dále vyvíjet. Ve skutečnosti můžeme očekávat některá aplikační překvapení a ještě více úprav operačního systému, než budou dodány.

Tohle je cesta pro Apple a nové nápady, jako jsou tyto, se musí vyvíjet.

Čas na růst

Rozhodujícím faktorem je zde čas.

Opravdu není moudré posuzovat tyto produkty podle toho, co nám bylo právě řečeno; je také důležité, možná ještě důležitější, zvážit, kam směřují. To, co máme právě teď, je možná vysoce pokročilý nositelný systém ověšený užitečnými funkcemi, který může změnit způsob, jakým pracujeme a bavíme se (v závislosti na výdrži baterie a odolnosti dodávaného „pružného“ napájecího kabelu), ale to, kam směřujeme, je něco jiného.

Apple bude zdokonalovat operační systém a design; sníží cenu a bude se snažit identifikovat nejoblíbenější případy použití těchto systémů. Ačkoli se zdá být pravděpodobné, že produkt ještě nemusí splňovat celkovou vizi společnosti, a ačkoli může být omezen dnes dostupnou technologií, zítra je jiná doba. Apple k němu bude směřovat.

Pro většinu lidí to dnes, v současnosti, není investice, kterou by museli učinit. Ale podnikoví uživatelé, vývojáři a technologové se budou chtít dozvědět více. Musí.

Apple definuje nové počítačové paradigma.

„Bylo by drastické tvrdit, že Apple Vision Pro v blízké budoucnosti nahradí počítač nebo mobilní telefon,“ uvedl v prohlášení generální ředitel společnosti VRdirect, Rolf Illenberger. „Ale ten den nastane brzy (nejspíš začne u těch, kteří mají rádi druhý nebo třetí monitor na své pracovní stanici). Toto oznámení slouží jako vítaný most do světa rozšířené reality a virtuální reality od společnosti známé vytvářením bezproblémových, spolehlivých a integrovaných technologií.“

Několik dalších věcí

V rozruchu kolem Vision Pro se ztratila celá řada dalších pozoruhodných oznámení (více se o nich dozvíte v příštích dnech). Apple představil řadu nových Maců s velkým výkonem, včetně 15palcového MacBooku Air, aktualizovaného Mac Studia a – konečně – nového Apple Silicon Macu Pro. Představil nové operační systémy, funkce pro ochranu soukromí a vysvětlil, jak se v budoucnu budete moci zeptat iPhonu, kde najdete dálkový ovladač k Apple TV.

Kdo říká, že 21. století ještě nedorazilo?

Je možná pozoruhodné, že Apple Silicon hrál druhé housle při největších oznámeních, i když schopnosti jeho nového procesoru M2 Ultra zcela resetovaly očekávání od osobních počítačů. Potřebujete ve svém Macu 192 GB paměti? Vzpomínám si na dobu, kdy jste mohli očekávat maximálně 16 GB. Vision Pro, nebo jinak, celkový počítačový ekosystém společnosti Apple dnes udělal velký krok vpřed.

Bude však potřebovat trochu času, aby se osvědčil.