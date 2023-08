SaaS transformuje vývoj softwaru

V prvních dnech internetu neexistovalo mnoho internetových aplikací. Programy se naopak téměř výhradně vytvářely pro operační systémy Windows, Linux nebo MacOS.





„Dodání softwaru“ často znamenalo zkopírování binárního souboru na server nebo vytvoření instalátoru Windows a jeho zpřístupnění přes disk CD-ROM, aby ho bylo možné prodávat ve fyzických obchodech.

Vydání nové verze byla událost s periodou rok či ještě déle. Vývojové cykly se v nejlepším případě měřily v týdnech a čas mezi nalezením chyby a dodáním opravy se často měřil v měsících. Vydání byla monolitická a musela být co nejblíže k dokonalosti, protože příležitosti k dodání oprav chyb byly vzácné a bylo obtížné jen je zajistit.

V současné době se vše děje podstatně rychleji, zejména v případě softwarových aplikací dodávaných ve formě služby (SaaS, Software as a Service), což tvoří významnou část současného vývoje.

Aplikace SaaS obvykle mají backendové rozhraní API, komunikující přes formát JSON s nějakým druhem prohlížeče. Mohou také komunikovat s nativními aplikacemi v telefonech Apple a Android, ale druh zařízení, na kterém taková aplikace běží, postupem doby přestává být důležitý.

Ať už je rozhraní jakékoli, je celý přístup dramatickou změnou vůči klasicky distribuovaným aplikacím pro platformy Windows a Mac. Aplikace SaaS lze opravit, zaktualizovat a nasadit řádově v minutách namísto měsíců. Koncept SaaS zásadně změnil způsob, jak se software vyvíjí a dodává.

Proč se tedy aplikace SaaS staly tak žádanými a úspěšnými? Existují pro to čtyři základní důvody:

Vývojové týmy mají kontrolu nad veškerým spouštěním kódu. Kód běží v přísně definovaném, vysoce kontrolovaném prostředí. Dodání může být okamžité a časté. Týmy mohou sledovat, jak jejich zákazníci software používají.

Kód patří nám

Ve světě s konceptem klient-server jste uvnitř společnosti napsali a sestavili kód, ale pak jste jej vypustili do „divočiny“, kde se spouštěl na kdovíjakých počítačích, operačních systémech a konfiguracích.

Samozřejmě že všechno běželo na systémech Windows a Mac, ale tyto počítače se různě lišily a jako vývojář jste měl malou kontrolu nad způsobem spouštění kódu a konfigurace aplikací.

Pokud existovalo mnoho nastavení aplikace, mohli uživatelé aplikaci nastavit způsobem, který jste jako autor nikdy nepředpokládal, a dokonce ani nepovažoval za možný.

S příchodem SaaS už žádný kód do divočiny neputuje. Backendové aplikace SaaS běží zcela pod kontrolou tvůrce a v prostředích, která konfiguruje, reguluje, a dokonce mění podle potřeby. Kód rozhraní (front-endu) také sídlí na jeho serverech a dodává se podle požadavků a spouští v omezeném počtu webových prohlížečů.

Definované prostředí

Ano, v současnosti existuje relativně mnoho prohlížečů, ale jejich počet je konečný a prohlížeče jsou z velké části známé a testovatelné prostředí. Aplikace SaaS tak přicházejí do kontaktu s omezeným počtem spouštěcích prostředí, což umožňuje vývojovým týmům testovat důkladněji, než by bylo možné při klasickém distribučním modelu.

Problémy stále existují v důsledku mnoha rozdílných telefonů Android, ale vývojáři stále častěji dodávají své aplikace prostřednictvím řešení založených na prohlížečích, takže se zmenšuje problém mnoha různých fyzických zařízení provozujících mnoho rozličných verzí vašeho softwaru.

A nyní, když Internet Explorer už odešel do důchodu, odvádějí zbývající prohlížeče velmi dobrou práci při implementaci standardů, které usnadňují každodenní vývoj webových aplikací.

Okamžité a časté dodávání

Aplikace SaaS také výrazně eliminují obavy, že by zákazníci mohli trpět v důsledku existence zásadní chyby, která by se nacházela v dodaném softwaru a neexistoval by žádný způsob její opravy po dobu týdnů či měsíců.