K posunu v technologii pomohlo UV záření

Využitím zajímavě znějící technologie, tzv. extrémního ultrafialového záření (EUV) zvýšil Samsung počet vrstev EUV ve svých čipech DDR5. Díky tomu jsou čipy menší a s vyšší hustotou. Už nyní je jasné se, že tato změna přinese řadu zajímavých výhod a možností nejen ve světě osobních počítačů.

Pro začátek Samsung uvádí, že jeho 14nm paměť DDR5 DRAM bude schopna dosáhnout rychlosti 7,2 gigabitů za sekundu (Gb/s), což je více než dvojnásobek rychlosti paměti DDR4, která dosahuje maximálně na 3,2 Gb/s. Díky tomu, že je nová RAM od Samsung menší a hustší, by se mohla snížit spotřeba energie na práci s ní až o 20 %.

Nedostatek čipů? Možná nás brzy přestane trápit

Samsung též doufá, že by díky vylepšení v procesu výrobu a díky skokovému vývoji technologie mohl produkovat mnohem více čipů za stejný čas. Jistě budete souhlasit, že v době, kdy se nacházíme uprostřed celosvětového nedostatku čipů, jde o krok kýženým směrem.

Jooyoung Lee, Senior Vice President a Head of DRAM Product & Technology u Samsung Electronics, v tiskové zprávě společnosti vysvětluje, že „vícevrstvá EUV mimo jiné umožnila extrémní miniaturizaci na 14 nm – což je výsledek, kterého není možné nijak dosáhnout při použití konvenčního procesu s fluoridem argonu (ArF)". Samsung zkrátka přišel s novou výrobní metodou, která nás opět posune o krok dál, a to nejen v miniaturizaci PC komponentů

Kdy přijdou nové RAM DDR5 do počítačů?

Pro všechny, které tato zpráva nadchla, a budou si chtít vylepšit svůj počítač novou pamětí od Samsungu, však zatím žádné další detaily nemáme, a už vůbec nejsou k mání termíny spuštění prodeje. Zkrátka, než bude tahle RAM na trhu, ještě to chvíli potrvá. V oznámení společnosti chyběla jakákoliv data vydání nové RAM pro spotřebitele.

Prozatím se totiž 14nm technologie využije v 5G přístrojích. Jak Lee v oznámení doplnil: „nová paměť pomáhá společnosti Samsung řešit potřebu vyššího výkonu a kapacity ve světě 5G, umělé inteligence a metaversa, který je založen na datech“. Vypadá to tedy, že tahle paměť bude zatím zaměřena jen na datová centra, superpočítače a servery. Než se dostane do běžných PC, zabere to ještě nějaký čas.

Jak se na novou operační paměť připravit

Aby váš počítač vůbec byl v budoucnu schopen využít novou DDR5 RAM, budete mu muset dopřát správný procesor a základní desku. Jako první jimi budou procesory Intel Alder Lake, kterých se pravděpodobně dočkáme do konce roku 2021.

Přestože se s každou zcela novou technologií vyplatí nějakou dobu počkat, jistě se i mezi českými zákazníky najde spousta fajnšmekrů, co si ji dopřejí co možná nejdříve. A to i přes její z počátku vyšší cenu. Rychlost, kterou tahle technologie nabízí, je totiž neodolatelná.

Ani DDR5 vás neochrání před útokem

Nikdy nezapomínejme ani na softwarové vybavení každého počítače, který používáme v podnikání, pro práci, ale třeba i jen pro zábavu. Ani sebelepší hardwarové vybavení a seberychlejší počítač totiž neochrání uživatele před útokem zvenčí.