Sedmička věcí, které je třeba o ransomwaru vědět, než bude pozdě

V roce 2022 se zdálo, že je ransomware na ústupu, ale nedávná zpráva společnosti Chainalysis ukázala, že loni došlo k výraznému oživení – a to natolik, že se jednalo o dosud nejvýnosnější rok pro ransomware. A jeho obětí se stát nechcete. Zde je vše, co potřebujete vědět, abyste zůstali v bezpečí!

Kolik stojí ransomware?

V závislosti na kmeni ransomwaru se výkupné může pohybovat od několika set dolarů až po více než milion dolarů. Například ransomware Leex požaduje 490 dolarů do 72 hodin od infekce.

Pokud čekáte déle, výkupné se zdvojnásobí na 980 dolarů. To je na spodní hranici spektra. A pak tu máme příběhy jako útok ransomwaru Colonial Pipeline, kdy společnost zaplatila výkupné ve výši 5 milionů dolarů jeden den poté, co byla její IT síť napadena zahraničními kyberzločinci.

Ve třetím čtvrtletí roku 2023 činila podle společnosti Statista průměrná platba za ransomware ve Spojených státech 850 700 dolarů.