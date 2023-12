Šéf Windows vnímá umělou inteligenci jako přemostění mezi cloudem a osobními počítači

Umělá inteligence v podání Microsoftu dosud funguje v cloudu. Společnosti AMD, Intel a Qualcomm však chtějí, aby žila v počítačích poháněných jejich vlastními procesory. Představuje to potenciální konflikt?





Zřejmě ne. Na prezentaci AMD nazvané Advancing AI, na níž společnost představila rodinu mobilních procesorů Ryzen 8040 vylepšených o podporu AI, řekl šéf Microsoftu pro Windows, že cloudová AI a lokální AI mohou existovat vedle sebe.

Není to triviální záležitost. Microsoft nejen dodává licence pro miliony počítačů se systémem Windows, ale také prodává předplatné Microsoft 365 ještě většímu počtu uživatelů – dle aktuálních dat jich ve třetím kvartálu letošního roku bylo 76 milionů a společnost očekávala nárůst o dalších 14 %.

Microsoft chce taky uživatelům účtovat 30 dolarů měsíčně za Microsoft 365 Copilot, nástroj s umělou inteligencí, který má být využíván ke zvýšení produktivity. Ten bude stejně jako většina služeb Microsoftu využívat cloud Microsoft Azure, z něhož Microsoftu plyne většina jeho příjmů.

Jmenovaní výrobci čipů však chtějí, aby běžní uživatelé i komerční zákazníci provozovali umělou inteligenci lokálně na počítači. Společnost AMD zdůraznila aplikace jako je Adobe Photoshop a Lightroom, spolu s DaVinci Resolve od společnosti BlackMagic, které už AI přímo na čipu využívají. Také aplikace Windows Studio Effects od Microsoftu využívá místní schopnosti AI k rozmazávání pozadí a filtrování zvuku. Umístění funkcí umělé inteligence do cloudu by tak mohlo podkopat výrobce čipů a jejich přidanou hodnotu.

Naštěstí Pavan Davuluri, nový korporátní viceprezident v rámci divize Windows and Devices společnosti Microsoft, naznačil hybridní strategii, kdy by k procesování AI funkcí byly využívány jak lokální zdroje, tak ty cloudové. Davuluri hovořil o něčem, co nazval „hybridním motorem“, v rámci kterého cloud a lokální výpočetní technika pracují společně. „Jde o bezproblémové procesní úkony, které spojují výhody obou řešení – tedy větší soukromí a nízkou latenci s cloudovým výkonem,“ uvedl Davuluri.

Šéfka AMD Lisa Suová s Davulurim žertovala, že Microsoft vždy požadoval více TOPS (bilionů operací za sekundu). „Využijeme každý TOP, který nám poskytnete,“ odpověděl jí Davuluri. „Společně s Windows máme pocit, že utváříme budoucnost pro Copilota, v níž budeme ovládat více aplikací a služeb napříč zařízeními. Copilot tak bude fungovat jako jakýsi váš životní agent, který zná kontext a bude si ho udržovat napříč vším, co děláte. Jsme nadšení z toho, jak tato zařízení a celý ekosystém Windows ožívají,“ uzavřela Suová.