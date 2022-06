Šest špatných důvodů, proč lidi odmítají správce hesel

Spousta lidí má stále chybné návyky, jde-li o bezpečnost a hesla. Recyklují je, používají snadno prolomitelná nebo neznají pravidla pro vytváření silnějších hesel. Přitom důvody, proč nevyužívají správce hesel, nejsou nijak nepochopitelné. Přesto jsou liché.





Hesla jsou jako zámky u vchodových dveří. Každý ho máme, ne všichni však stejně odolný, někdo si své dveře dokonce zajistí dalším zabezpečením. A jistě si dokážete představit, že k otevření nemusí být potřeba jen klíč.

Zkoušíte ve firmě 3D tisk? Jak jsme bez toho mohli existovat? Ano, zvažujeme to, připadá nám to efektivní Zatím je to pro nás ještě komplikované Nevidíme v tom smysl Zobraz výsledek

Co třeba PIN kód či Bluetooth čtečka. Se správci hesel je to stejné. Stačí si vybrat takový, který vám sedí. Nemusíte kvůli němu měnit životní styl. Nevěříte? Tak právě pro vás mám šest nejčastějších důvodů, proč lidé nepoužívají správce hesel. Jasně a stručně.

Důvod 1: Mám vlastní, plně funkční, systém

Plno lidí je přesvědčených, že jim stačí použití čísel a symbolů namísto písmen. Faktem ovšem je, že to už dávno neplatí, stejně jako je stále snazší odemknout zámek digitálních dveří. Můžete si myslet, že se o proniknutí do vašeho účtu nikdo nepokusí, ale dřív nebo později k tomu stejně dojde.

Datových úniků přibývá a s tím, jak se důležité služby stále častěji přesouvají na internet, roste i jejich potenciální dopad. A i když si generujete vlastní dlouhá hesla, udržovat si o nich přehled bude méně bezpečné než s použitím správce hesel (tabulka s nevinným názvem bohužel bezpečná není).

Důvod 2: Zabírá to příliš mnoho času

Hloupost! Vypisování přihlašovacích údajů trvá déle než vyvolání správce hesel, který je automaticky vyplní za vás. A jde-li o nastavení samotného správce, některé jsou prakticky bezúdržbové od počátku – ty integrované do Google, Apple, Microsoftu a dokonce i Firefox ekosystému nabízejí automatizovanou správu napříč zařízeními. A chcete-li využít produkt třetích stran, k jejich nastavení postačí pár minut. Koneckonců, nastavení všech vašich hesel nemusíte dělat najednou.

Důvod 3: Je to drahé

Za dobrého správce hesel nemusíte utratit ani korunu. Ano, ty placené sice většinou obsahují funkce navíc, což ale nutně neznamená silnější ochranu. Součástí placených správců je často dvoufaktorová autentizace, snadnější sdílení hesel či rodinné plány. I ty bezplatné však dokážou generovat náhodná bezpečná hesla a také je bezpečně schraňovat a následně automaticky vyplňovat. Některé dokonce podporují základní dvoufaktorovou autentizaci.

Důvod 4: Mít všechna hesla na jednom místě je nebezpečné

Ano, mít hesla uložená na jednom místě, zní skutečně v rozporu s pravidly zabezpečení. Riziko jejich hromadného zneužití však lze snadno minimalizovat tím, že si vyberete kvalitní primární heslo a povolíte dvoufaktorovou autentizaci. To je nejdůležitější, rozhoduje však i to, jak svá hesla budete uchovávat.

Pište pro Computerworld Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři Computerworldu? Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu. Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

Někteří správci uživateli umožňují plně rozhodovat o tom, jak uchovat své přihlašovací údaje, a je pak na místě daný soubor uchovat například na externím disku. Variantou může být i využívání více různých správců, například dle důležitosti hesel.

Důvod 5: Uchovávat hesla v cloudu se zdá riskantní

Tahle obava je oprávněná. I ta nejpečlivější firma může mít ve svém zabezpečení mezeru, bugy jsou bohužel nemilou, ale běžnou součástí softwarového vývoje. Jak už ale bylo zmíněno, někteří správci umožňují lokální úschovu souboru s hesly, takže nemusí být uložen v cloudu, respektive můžete jej uložit do cloudu poskytovatele, kterému věříte. Případně opět můžete oba přístupy zkombinovat a některá hesla uložit v cloudu, jiná lokálně.

Video ke kávě Máte čas na rychlé a informativní video?

Důvod 6: Zůstanu u správce, který mi nevyhovuje

Další nesmysl, správce můžete dle libosti měnit. Standardní funkcí všech relevantních správců hesel je možnost hesla exportovat. Ty lepší vám umožní export v podobě šifrovaného souboru, což minimalizuje riziko zneužití.

Každý (věrohodný) správce je lepší než žádný

Tohle určitě není můj poslední článek prosazující správce hesel. Pamatujte však, že kdykoliv zabřednete do argumentů o správcích hesel, nenechte se zmást tím, že by snad mělo jít o něco komplikovaného. Věrohodný správce hesel je nejlepší variantou zabezpečení. Tak snadné to je. Zoufalými pokusy o obnovu zcizeného účtu trávit čas nechce nikdo, to mi věřte.