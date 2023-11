Sitefinity pomáhá urychlit digitální modernizaci s využitím generativní AI a rozšířené datové konektivity

Společnost Progress, důvěryhodný dodavatel softwaru pro vývoj aplikací a infrastruktury, uvedla novou verzi svého CMS řešení Progress Sitefinity 15. Přináší podporu generativní AI (GenAI) v rámci celé platformy a umožňuje marketérům vytvářet personalizovaný obsah ve velkém měřítku. Skze Sitefinity Integration Hub je snadné novou verzi Sitefinity propojit s dalšími předními MarTech platformami a sjednotit zákaznické profily. Sitefinity 15 pomáhá odstranit marketingová datová sila, smysluplně využít cenné informace o zákaznících a zrychlit poskytování personalizovaných služeb.





Nástup technologií GenAI radikálně mění prostředí digitálního marketingu a tvorby obsahu. Nedávný průzkum společnosti Gartner ukázal, že 79 % firemních stratégů se domnívá, že technologie jako umělá inteligence (AI), analytika a automatizace budou pro jejich úspěch v příštích dvou letech rozhodující. Nové Sitefinity 15 pomáhá marketérům urychlit tvorbu obsahu pomocí integrovaných funkcí GenAI. Díky nové platformě pro integraci dat bez nutnosti kódování mohou agregovat informace o zákaznících z kritických podnikových systémů a získat tak ucelený přehled o zákaznických datech napříč platformami. Výsledkem je rychlejší a přesnější vytváření digitálních zážitků na míru.

Sitefinity 15 umožňuje:

Využívat generativní AI k rozšíření tvorby obsahu a zvýšení efektivity obsahového marketingu: Nová podpora GenAI umožňuje autorům efektivně sumarizovat, zlepšit a přizpůsobit stávající obsah tak, aby vyhovoval jedinečným potřebám a požadavkům různých entit nebo kontaktních bodů na cestě k zákazníkovi. Využívat přitom mohou nástroje AI přímo z editoru WYSIWYG, aniž by se museli učit psát příkazy nebo střídat různá rozhraní.

Nová podpora GenAI umožňuje autorům efektivně sumarizovat, zlepšit a přizpůsobit stávající obsah tak, aby vyhovoval jedinečným potřebám a požadavkům různých entit nebo kontaktních bodů na cestě k zákazníkovi. Využívat přitom mohou nástroje AI přímo z editoru WYSIWYG, aniž by se museli učit psát příkazy nebo střídat různá rozhraní. Automatizovat a zpřístupnit data uživatelům: Prostřednictvím Sitefinity Integration Hub mohou firmy propojit Sitefinity s více než tisícovkou klíčových systémů či aplikací třetích stran a automatizovat tak pracovní procesy a efektivně pracovat s daty.

Prostřednictvím Sitefinity Integration Hub mohou firmy propojit Sitefinity s více než tisícovkou klíčových systémů či aplikací třetích stran a automatizovat tak pracovní procesy a efektivně pracovat s daty. Vytvářet efektivní kampaně a poskytnout individuální personalizaci díky AI-asistované CDP: V případě potřeby mohou firmy využít jednotná data o zákaznících k segmentaci cílových skupin a optimalizaci zpráv. Platforma Sitefinity Customer Data Platform (CDP) má nyní také chatbota s podporou AI pro rychlejší zapojení zákazníků.

„Sitefinity 15 přináší našim zákazníkům významný posun v digitálním marketingu,“ prohlásil Loren Jarrett, EVP & GM, Digital Experience, Progress. „Nové možnosti pro tvorbu obsahu pomocí GenAI a a škálovatelné funkce pro integraci s různými systémy MarTech mění pravidla hry a usnadňují tvorbu obsahu i personalizaci zážitků.“

Sitefinity je cloudový systém pro správu obsahu postavený na osvědčené technologii ASP.NET. Poskytuje intuitivní správu obsahu, personalizaci, integrované klíčové funkce CDP a nezávislou architekturu umožňující vícekanálové doručování obsahu. Sitefinity je základním kamenem sady produktů Digital Experience (DX) společnosti Progress a poskytuje středně velkým a velkým firmám potřebné nástroje pro zvýšení efektivity a rychlé dosažení hodnoty jejich digitálních iniciativ.

V uplynulých 12 měsících získala Sitefinity řadu ocenění od analytiků i zákazníků. Nejnověji byla sada produktů Progress DX oceněna jako volba zákazníků ve zprávě 2023 Gartner Peer Insights Voice of the Customer for Digital Experience Platforms (DXP) a byla jmenována lídrem ve zprávě 2023 GigaOm Radar for DXP. Sitefinity byla také společností G2 na základě uživatelských recenzí jmenována vítězem soutěže 2023 Best Software Awards a získala ocenění 2023 MarTech Breakthrough Award za „Nejlepší celkové řešení pro správu webového obsahu.“

Sitefinity 15 je dostupné na adrese https://www.progress.com/sitefinity-cms