Smiř se s tím, Apple: Dle nového průzkumu uživatelé počítačů zbožňují Samsung

Apple se dlouhodobě těší nejvyšší míře loajality svých příznivců a spokojenosti zákazníků. Už to však neplatí tak jednoznačně. V nedávném průzkumu se společnosti v hodnocení nejlepší uživatelské zkušenosti na počítači (best computer experience) vyrovnal Samsung.





Podle studie společnosti ACSI nazvané Household Appliance and Electronics Study 2022–2023 se společnosti Samsung a Apple dostaly na totožné skóre 83 bodů ze 100. Průzkum byl založen na rozhovorech se 14 069 náhodně vybranými zákazníky, kteří byli osloveni e-mailem v období od července 2022 do června 2023.

To však neznamená, že by většina uživatelů svůj počítač kritizovala. I nejhůře umístěné Lenovo dosáhlo na stobodové stupnici 78 bodů.

ACSI se spotřebitelů také ptala, zda dávají přednost stolním počítačům, notebookům nebo tabletům. Jejich preference i tentokrát směřovaly ke stolním počítačům, a to dokonce výrazněji než v roce 2022: stolní počítače získaly 84 bodů ze 100, oproti notebookům s indexem spokojenosti 80 bodů. Tablety zaostaly na 76 bodech.

Na otázku, co je pro ně u počítače nejdůležitější, odpovídali zákazníci, že preferují to, co mohou vidět nebo slyšet. Nejvyšší hodnocení, 85, získal design, a to jak z hlediska velikosti, tak vizuální přitažlivosti. Grafika a kvalita zvuku se shodně umístily na třetím místě spolu s dostupností softwaru a aplikací.

Zajímavé je, že na rychlosti počítače záleželo méně, než by se mohlo zdát. Rychlost procesoru byla někde uprostřed zájmu zákazníků. A to nejhorší, co s vlastnictvím stolního počítače souvisí? Prý komunikace se zákaznickými centry, dle všeho při řešení požadavků zákaznické podpory. S tím se asi dá souhlasit.

V Česku už Samsung bohužel počítače neprodává.