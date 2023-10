Sociální sítě jsou lukrativním zdrojem pro podvodníky

Podle údajů firmou Atlas VPN bylo v první polovině roku 2023 celkem zaznamenáno 83 302 případů podvodů původem ze sociálních médií. Celkový počet hlášení podvodů ze sociálních médií se od roku 2020, kdy bylo zaznamenáno 25 459 případů, ztrojnásobil.





Stali jste se někdy obětí podvodu iniciovaného ze sociálních sítí? Ano, bohužel už vícekrát Ano, naštěstí jen jednou Ne, podvod jsem vždy prokouknul Ne, sociální sítě nepoužívám Zobraz výsledek

Zdaleka nejnáchylnější skupinou byli lidé ve věku 20–29 let, kteří přišli o peníze prostřednictvím sociálních médií v 38 % všech případů podvodů. Toto číslo pak klesá na 32 % u lidí ve věku 30–39 let, 29 % u lidí ve věku 40–49 let a 26 % u lidí ve věku 50–59 let.

Čísla vycházejí z údajů poskytnutých Federální obchodní komisí (FTC) Spojených států, které čerpají ze 171 330 přímo nahlášených případů podvodů ze sociálních médií v průběhu prvního pololetí roku 2023 a prvního pololetí roku 2022, a také z hlášení poskytnutých společností Sentinel Data.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Po sociálních médiích byly v 1. pololetí 2023 druhou nejúčinnější platformou pro vylákání peněz podvodné weby a aplikace. Celkové ztráty z tohoto typu podvodů ale byly nižší než v první polovině roku 2022 (490 vs. 432 milionů dolarů).

Třetí místo pak zaujímají podvody s telefonními hovory, jejichž ziskovost se podle zpráv zvýšila o téměř 10 % z 388 milionů dolarů v 1. pololetí 2022 na 426 milionů dolarů v 1. pololetí 2023. Telefonní hovory zůstávají oblíbenou cestou pro podvodníky zaměřené na starší generace, protože si ještě dobře neosvojily sociální média.

Dalších 198 milionů dolarů zločinci získali prostřednictvím e-mailových podvodů, 180 milionů dolarů přes textové zprávy, 107 milionů dolarů kvůli nekalým reklamám nebo vyskakovacím oknům a 36 milionů dolarů prostřednictvím pošty.

Zisk podvodníků z výše uvedených způsobu podvodů tak v prvním pololetí 2023 dosáhl výše 2,04 miliardy dolarů. Toto číslo je však podle analytiků pravděpodobně podhodnocené, protože většina případů podvodů se nenahlásí.