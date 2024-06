Softwaroví vývojáři řeší věci, které by neměli

Příčinou tohoto frustrujícího stavu je podle studie, kterou uveřejnila firma Cisco, fakt, že firmy nemají nasazeny vhodné nástroje, které by poskytovaly přehled o infrastruktuře a umožnily rychle identifikovat příčiny problémů s chodem aplikací.





Vývojáři hrají rozhodující roli při tvorbě, zavádění a údržbě aplikací a dalších digitálních služeb, které jsou dnes pro fungování podniků zásadní. Podle studie jsou ale tvůrci softwaru přesvědčeni, že současné tempo inovací v aplikacích nebude udržitelné, pokud firmy nevybaví IT týmy potřebnými nástroji.

Čelí totiž tlaku ze dvou stran: očekává se od nich, že budou rychleji dodávat nové aplikace, ale současně budou zodpovědní za řešení neustálých požadavků na spolehlivost webových stránek a dostupnost a výkon aplikací.

Ve výzkumu 85 % dotázaných developerů potvrdilo, že se nepřetržitě zvyšují požadavky na rychlý vývoj a dodávky softwaru. Zároveň ale více než tři čtvrtiny (77 %) respondentů čelí tlaku na to, aby jejich aplikace vždy poskytovaly bezproblémovou a bezpečnou digitální zkušenost.

Vývojáři se tak nemohou plně věnovat svému hlavnímu úkolu, jímž je vytváření nových kódů. Místo toho musí pomáhat provozním týmům s řešením problémů dostupnosti a výkonu aplikací. To vede k tomu, že vývojáři tráví hodiny laděním aplikací, místo aby je inovovali.

Ačkoli většina IT oddělení nasadila množství monitorovacích nástrojů v různých oblastech, v dnešních komplexních a dynamických IT prostředích to prostě nestačí. Týmy nemají úplný a jednotný přehled o svých aplikacích a prostředí, v kterém jsou nasazené.

„Když se něco pokazí, je neuvěřitelně obtížné rychle zjistit příčinu. Vývojáři pak musí trávit hodiny svého času ve snaze pomoci svým kolegům z provozu IT identifikovat nejrychlejší cestu k nápravě, " tvrdí Cisco.

Ze studie také vyplývá, že organizace dvou třetin respondentů nemá k dispozici správné nástroje a přehled, aby mohla pochopit příčiny problémů s aplikacemi a efektivně je řešit.

Dva z pěti dotázaných by také uvítalo zapojení umělé inteligence, která by automatizovala detekci a řešení problémů s aplikacemi a nespoléhala se na manuální procesy. A více než tři čtvrtiny vývojářů v současné situaci přiznává frustraci a ztrátu motivace.

Cisco se ptala pěti stovek vývojářů z USA, Velké Británie, Austrálie, Německa, Francie, Itálie, Španělska, Skandinávie, Japonska, Singapuru a Indie.