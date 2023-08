Soumrak levných smartphonů, budeme muset sáhnout hlouběji do kapsy

Apple vytvořil s iPhony v posledních několika letech protichůdný obchodní úspěch. Podařilo se mu přimět svět ke koupi svých dražších modelů Pro a myslíme si, že se mu to samé podaří i letos.





Společnost si uvědomila, že pokud jde o počítač, který je stále s vámi, chtějí zákazníci to nejlepší zařízení, které si mohou dovolit. To neznamená, že by se levnější modely neprodávaly, protože se stále prodávají, ale z pohledu Applu dává solidní obchodní smysl nastavit ceny a funkce tak, aby byli zákazníci vždy v pokušení sáhnout po mnohem lepším modelu za pár dolarů navíc.

Jde o to, že když většina lidí smartphone má a potřebuje, není byznys postaven jen na dosažení prodeje, ale na maximalizaci zisku z jednoho prodeje.

Jděte tam, kde jsou peníze

Hyperkonkurenční povaha prodeje chytrých telefonů znamená, že low-end tvoří obrovské odvětví zařízení s nízkým ziskem a nízkou kvalitou prodávaných za tak agresivní ceny, že i když počet prodaných krabiček může být vysoký, výnos na uživatele prostě není.

To byl vždy problém napříč trhem se základním Androidem, který vyvolával cenové války, převzetí společností a zklamání uživatelů z nedostatků jejich levného zařízení. Odkud se berou uživatelé, kteří přecházejí na jiný systém?

Apple se na trhu levných chytrých telefonů nikdy příliš neangažoval. Jeho cenově dostupnější iPhone SE je stále smartphonem střední cenové kategorie. Jedinou skutečnou cestou do ekosystému iOS je jinak nákup použitých telefonů, což je pravděpodobně důvod, proč iPhone dominuje trhu použitých smartphonů na celosvětové úrovni.

Ačkoli se zdá, že po určitém věku je výměna baterie povinná, zákazníci si uvědomují, že i starší iPhony jsou stále funkční telefony – a dostávají aktualizace softwaru a zabezpečení.

Nic z toho samozřejmě není raketová věda, ale rozhodujícím cílem je zachovat aspirační smysl pro značku Apple a zároveň poskytovat přesvědčivé nástroje a funkce, které se zdají být pro život lidí skutečně přínosné. Tento přístup znamená, že Apple nadále rozšiřuje svůj podíl na trhu chytrých telefonů, zatímco ostatní klesají.

Samsung míří výš

Samsung nyní přišel, aby nám opět ukázal, že doba levných zařízení s Androidem je u konce. Konkurent Applu přeřadil na nový rychlostní stupeň a pokouší se představit dražší modely (s větší marží), než byly jeho dřívější ceny, vybavené zajímavými funkcemi, jako je například skládací Fold.

Nicméně když na to přijde, Bloomberg tvrdí, že Samsung kopíruje Apple se skromnými inovacemi telefonů a hodinek. Rozhodující na tom ve skutečnosti nejsou sady funkcí nových zařízení Samsung, ale způsob, jakým se společnost snaží přilákat zákazníky ke svým zařízením vyšší třídy.

Nemusíte se dívat příliš pozorně, abyste zjistili, proč to největší konkurent společnosti Apple dělá. Zdá se, že prodeje chytrých telefonů na celém světě zpomalily. Spotřebitelé se přeorientovávají na to, že kupují méně, a přitom dostávají více, což zvýhodňuje prodej lépe vybavených zařízení – a Apple na tom vydělává.

Nová zlatá horečka chytrých telefonů

Jednou z vycházejících jasných hvězd celosvětového prodeje spotřební elektroniky je zároveň Indie, kde si Apple buduje tržní podíl na úkor levnějších zařízení se systémem Android.

Podle Counterpointu si Samsung na indickém trhu chytrých telefonů drží stabilní pozici s celkovým podílem 18 %. Ale tam, kde je skutečný zisk na vrcholu potravního řetězce, vede Apple. V této kategorii se Apple zmocnil 59 % indických prodejů chytrých telefonů, i když velikost prémiového trhu v Indii vzrostla o 112 %.

Indie již patří mezi pět největších trhů s chytrými telefony společnosti Apple a má před sebou ještě spoustu příležitostí k růstu.

Co se tedy děje?

Zdá se, že se rýsuje obrázek, v němž se levnější zařízení nadále prodávají ve velkém, ale marže jsou nízké.

V kontextu přetrvávajících ekonomických problémů a neustálé snahy o ekologickou udržitelnost (s výjimkou špatně vedených ekonomik) to není udržitelný obchodní model – zvláště když tolik prodejců v této oblasti může být ovlivněno rostoucím napětím s Čínou.

A v pozadí stojí pokračující omezování používání konfliktních minerálů pocházejících z nejnebezpečnějších míst světa, které tvoří další omezení proti levným zařízením, zvyšují náklady na podnikání a zároveň snižují dostupný hospodářský výsledek.

Pro Apple a nyní i pro Samsung je jediným smysluplným směrem růst. Tyto nesčetné momenty již mění hru o chytré telefony a zatím není jasné, jak se všechny karty rozsypou. Zdá se však vysoce pravděpodobné, že všichni budeme za své smartphony platit více.