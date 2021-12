Špionážní kamery na 100 způsobů

Díky stále se rozšiřující nabídce globálních producentů nalezneme na trhu bohaté spektrum minikamer sloužící jak pro profesionální odhalovací mise, rozličné pracovní či osobní situace, kdy není možné získat kýžený usvědčující důkaz jiným způsobem, tak třeba i pro pobavení přátel. Bezpečnostní a špionážní zařízení, které byly ještě před pár lety k mání za desítky tisíc korun, je možné dnes pořídit za částky o řád nižší. Základní špionážní kamery začínají dnes cenově prakticky na stokorunách, což z nich zároveň činí velmi zajímavý, atraktivní a také stále ještě originální tip na dárek pro nejednu cílovou skupinu. Netřeba disponovat přehnanou představivostí a fantazií, abychom přišli na množství příkladů možnosti, kde najdou špionážní kamery a minikamery praktické uplatnění.

Široké možnosti uplatnění

Odhalení korupčního jednání, pořízení důkazu o neetickém, nešetrném, hrubém či dokonce násilném zacházení se slabšími skupinami obyvatel jako jsou děti nebo senioři, například v různých institucích sociální péče, prokázání nevěry, prevence vandalismu nebo drobných či větších krádeží nejenom v našich domovech, ale třeba i v rekreačních zařízeních, typicky na chatách a chalupách, zachycení zásadních informací z pracovních schůzek, přednášek a setkání. To je jen stručný výčet modelových situací, kdy se mnohdy vyplatí být předem připraven za pomoci špionážní kamery, a to zejména tehdy, když disponujeme signály nebo indiciemi o tom, že se u zájmového objektu děje cokoliv nekalého a že dlouhodobě prochází způsoby jednání, které do slušné společnosti nepatří. Asi každý z nás by si ze svého okolí anebo alespoň z vyprávění vzpomněl na nějaký moment, kdy by pomohlo mít v ruce průkazný materiál, jenž by v případě vzniklého sporu překlopil spravedlnost, jež nezřídka bohužel zůstane slepá a na patové pozici onoho okřídleného tvrzení proti tvrzení, na správnou stranu.

Kam schovat špionážní minikameru?

Kam všude je účelné a technicky proveditelné špionážní minikameru zakomponovat tak, aby splnila svoji funkci a zcela nenápadně, diskrétně a v dostatečné kvalitě pro nás zachytila to, co potřebujeme? Odpověď je jednoduchá. Skrytou kameru je možné nainstalovat skoro kamkoliv! Moderní špionážní minikamery jsou natolik miniaturní a po technické stránce univerzální, že konkrétních příkladů techniky či předmětů denní potřeby, kde může být minikamera neviditelně umístěna, je opravdu nepočítaně. Klasikou jsou již špionážní minikamery uvnitř propisek a per, hodinek, brýlí, v domácnostech třeba v budíku, meteostanici nebo třeba kouřovém senzoru, v kancelářích třeba na flash disku, diktafonu nebo v šanonu. Méně tradičními variantami je například mini-sledovací a nahrávací zařízení zabudované do kravaty, kelímku, knoflíku, klíčenky a dalších drobných věcí, na něž obvykle naše pozornost tak úplně nemíří. A kdyby mířila, pravděpodobnost odhalení takovéto vychytávky je minimální, takřka nulová.

Režimy fungování špionážních kamer

Kamery mohou fungovat v několika režimech. Jedním z nich je nahrávání do vlastní paměti. Takové zařízení tedy disponuje vestavěnou paměťovou kapacitou, na niž se vejdou desítky, v některých případech dokonce stovky hodin pořízených záznamů. Zpravidla je možno také nastavit, zda má být nahráváno kontinuálně, tedy nepřetržitě, anebo na základě hlasové či pohybové detekce. V takovém případě započne nahrávání tehdy, jakmile minikamera zachytí ve své blízkosti či zorném úhlu jakýkoliv pohyb nebo zvuk. U většiny zařízení lze bezproblémově nahrávat i během napájení, a špionážní minikamera tak může hlídat prostor v režimu 24/7.

Špionážní wifi kamery s online přenosem

Vzhledem ke stále širšímu pokrytí území bezdrátovými wifi sítěmi, se postupem času stalo jedním z oblíbených trendů koncipovat také špionážní kamery a špionážní minikamery jako wifi-zařízení s online přenosem. Sortiment tak zahrnuje wifi minikamery v digitálních budících, hodinách, domácích meteorologických stanicích, v zásuvkách, nabíječkách, power bankách, reproduktoru a mnohých dalších věcech, které dennodenně používáme a často je vnímáme spíše jako kulisu. Velkou výhodou wifi-připojení je pro uživatele možnost vzdáleně kdykoliv a odkudkoliv sledovat, co se zrovna děje před kamerou v místě bydliště, chaty či na jakémkoliv místě, které potřebujeme mít pod kontrolou i ve chvílích, kdy zde nemůžeme být přítomni fyzicky.

Ideální volbou jsou tyto wifi kamery či minikamery i pro situace, kdy chceme mít získat klid, že jsou v pořádku naše děti, prarodiče nebo domácí mazlíčci. Minikamery jsou sice skutečně miniaturní, ovšem schopné nahrávat ve full HD rozlišení, přičemž se tak zpravidla děje záznamem na paměťovou kartu. Špionážní wifi minikamery umí kromě kontinuálního nahrávání, pořizovat i videozáznam nebo fotit. Jejich obsluha není nikterak složitá. K dispozici bývají aplikace pro operační systémy Android a iOS volně ke stažení umožňující snadné intuitivní ovládání a přístup k těmto kamerám.

Špionážní kamery 4G

V poslední době se hojně rozšířily také špionážní kamery typu 4G. Může se jednat o klasické otočné kamery pro interiéry i exteriéry, nebo také o varianty dětské chůvičky nebo minikamery zakamuflovaných například do digitálního teploměru, skříňky vypadající jako elektrorozvaděč, apod. 4G minikamery se hodí využívat zejména v lokacích, kde není zaveden internet, což se týká třeba rekreačních objektů, stavenišť a obecně míst nacházejících se vzdáleněji od městské civilizace a infrastruktury. K provozu 4G kamer je však potřeba mobilní signál. Pakliže je tato podmínka splněna, stačí do kamery vložit běžnou sim-kartu s datovým tarifem a sledování děje může začít, ať už se nacházíme kdekoliv.

Také v případě 4G kamer je obvykle na výběr jeden z módů nahrávání, tedy buď kontinuální pořizování záznamu až po naplnění kapacity, anebo spuštění nahrávání v okamžiku detekce pohybu. Za tímto účelem jsou špionážní kamery s detekcí pohybu stále on-line, nicméně data ze sim-karty se začnou spotřebovávat až tehdy, když se uživatel připojí přes příslušnou mobilní aplikaci, díky čemuž nemůže dojít k nekontrolovanému nadměrném datovému toku. Kvalita pořízených nahrávek je u 4G špionážních kamer více než uspokojivá, většina z nabízených modelů nahrává v plném rozlišení (1920 × 1080 px), některé disponují také vestavěným reproduktorem a mikrofonem umožňujícími efektivní oboustrannou komunikaci.

Špionážní kamery s nočním viděním

Samozřejmě, pokud chce někdo jakýmkoliv způsobem škodit, logicky se bude snažit, aby u toho nebyl spatřen. Absence denního světla však není ničím, s čím by si dnešní moderní bezpečnostní a špionážní kamery s nočním viděním nedokázaly poradit. Funkce nočního vidění nebo také tzv. ´IR přísvitu´ je jednou z funkcí a přidaných hodnot, jež se vyplatí zahrnout do rozhodovacího procesu, které z nabízených řešení bude pro nás to pravé. Jakým způsobem takový přísvit vlastně pracuje? Jde v podstatě o infračervený, tedy lidskému oku nepostřehnutelný, paprsek s vlnovou délkou 940 nm. Přísvit se aktivuje automaticky ve chvíli, kdy identifikuje nízkou hladinu světla ve svém okolí. V závislosti na konkrétním modelu špionážní kamery s nočním viděním dosahuje dosvit jednotek, ale i desítek metrů vzdálenosti.

Špionážní kamery s dlouhou výdrží

Důležitým kritériem při výběru vhodné špionážní kamery a jiné bezpečnostní techniky je rozhodně i její praktičnost a výdrž. Rovněž i v tomto ohledu skýtá aktuální specializovaný trh celou řadu variant naplňujících požadavek naprosté spolehlivosti a dlouhodobé výdrže jak v případě pohotovostního režimu, tak i on-line módu. Běžným standardem je výdrž 45 či 60, ale i 100, případně 120 dnů v nepřetržitém provozu, například u GPS lokátorů vhodných do auta se výdrž blíží či dokonce přesahuje 365 dnů. Konkrétní hodnoty výdrže baterie se pochopitelně odvíjejí od času, kdy jsou v pohybu. Pokud je špionážní kamera s dlouhou výdrží baterie v permanenci například osm hodin denně, pak bude spotřeba vyšší a vystačí na dobu maximálně jednoho až dvou měsíců, u stand-by režimu může skutečně vydržet až stovky dnů.

Špionážní kamery s dlouhou výdrží baterie jsou také často opatřeny PIR čidlem, které se postará o to, abychom se dozvěděli o jakémkoliv pohybu, k němuž kolem chráněného objektu dojde. Pohybová PIR čidla jsou dnes natolik pokročilá, že dokážou rozlišit, zda se jedná o skutečný pohyb, anebo například jenom vibraci způsobenou povětrnostními podmínkami. V takovém případě nejsme zbytečně alarmováni. Spojení čidla s hlavní jednotkou je řešeno bezdrátově, a tak se nemusíme trápit taháním kabelů.

Typické modelové situace pro využití minikamer

Přestože se značná část produktů z kategorie špionážních kamer či minikamer vyznačuje velkou univerzálností spočívající v možnosti použití pro více modelových situací a scénářů, jistě není od věci při přemýšlení o tom, která z rafinovaných technických vychytávek bude pro vás tou nejvhodnější volbou, vycházet primárně z daného účelu, který chceme účinně vyřešit. Z prodejních zkušeností vyplývá, že mezi nejčastější motivy zájmu o špionážní kamery/špionážní minikamery patří nevěra partnera, respektive partnerky, získání kontroly nad nepoctivými zaměstnanci, monitorování vozu, dohled nad svými ohroženými blízkými a v neposlední řadě samozřejmě zabezpečení domovů a letních sídel (chaty, chalupy, stavební pozemky, aj.).

Jak na zabezpečení chaty nebo chalupy?

Pokud jde třeba o zabezpečení chat a chalup, což je především pro zimní období každoročně aktuální téma pro mnoho českých rodin, i zde je nabídka velice pestrá, a to od prémiových bezdrátových 4G kamerových systémů, přes solární wifi IP kamery po různé fotopasti, termokamery po špionážní minikamery s nočním viděním a mnoho dalších produktů navržených přesně pro jmenovaný účel.

Zloději jsou vždy o krok napřed? Díky špionážní technice to naštěstí neplatí absolutně!

Vždy budou vznikat situace, v nichž získat jednoznačný usvědčující materiál či okamžitě akceschopně zareagovat může být více než obtížné. Jak známo, různí lapkové ale i profesionální zlodějské skupiny, stejně jako obecně nejrůznější nepoctivci, neustále zdokonalují své know-how, v rámci něho hledají nové a nové způsoby, jak dosáhnout svého. Dobrou zprávou ovšem je, že ani bezpečnostní technika hlavně v podobě různých špionážních kamer a minikamer rozhodně nezůstává pozadu!