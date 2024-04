Spojení Microsoftu a OpenAI může v Evropě dostat podmíněný souhlas

Investice Microsoftu do společnosti OpenAI ve výši 13 miliard dolarů by nakonec nemusela vyvolat antimonopolní restrikce ze strany Evropě unie. Pravděpodobně totiž nebude považována za „akvizici“ v právním smyslu.





Podle poslední zprávy agentury Reuters to znamená, že se Microsoft v důsledku své obří investice do genereativní umělé inteligence nejspíš vyhne formálnějším vyšetřovacím postupům a potenciálním regulačním překážkám. Mluvčí Evropské komise, kterého jsme požádali o komentář, uvedl, že aby transakce byla vnímána jako fúze, musela by představovat změnu kontroly nad dotčenou společností „na trvajícím základě“.

Mluvčí přesto formálnější a přísnější regulační přístup nevyloučil a uvedl, že vyšetřování dohody mezi Microsoftem a OpenAI probíhá.

„Přestože tato transakce nebyla formálně nahlášena, Komise situaci ohledně kontroly nad společností OpenAI velmi pečlivě sleduje již před nedávnými událostmi týkajícími se jejího vedení, včetně role společnosti Microsoft v představenstvu společnosti OpenAI a investičních dohod mezi společnostmi Microsoft a OpenAI,“ uvedl mluvčí. Zaítm však Evropská komise nedospěla k závěru, že vztah mezi oběma společnostmi dosahuje v důsledku investic Microsoftu úrovně „změny kontroly“.

Zpráva agentury Reuters uvádí, že britský a americký antimonopolní úřad jsou rovněž stále v předběžné fázi schvalování transakce, přičemž se předpokládá, že jak britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy, tak americké ministerstvo spravedlnosti a jeho obchodní komise zvažují své další kroky, pokud jde o formální přezkumy a šetření.

Podle evropského práva EU „spojení“ dvou společností podléhá antimonopolnímu přezkumu, pokud dojde ke změně řízení v jedné z nich. Podle Konsolidovaného oznámení o příslušnosti k tomu může dojít získáním „výlučné kontroly“ nad společností ve smyslu, že ovládající subjekt může vykonávat rozhodující vliv nad druhým subjektem.

Výlučná kontrola však může být shledána také na čistě právním nebo faktickém základě, což odráží nesčetné množství úprav představenstva, akcionářů a hlasovacích práv, které mají společnosti podnikající v EU k dispozici. Například většina hlasovacích práv by mohla zajistit skutečnou výlučnou kontrolu, zatímco menšinový akcionář, který pravděpodobně uspěje v dosažení většiny na schůzích akcionářů, by mohl být shledán fakticky kontrolujícím.

Britské a unijní regulační orgány v lednu varovaly Microsoft, že jeho investice do OpenAI by mohly být předmětem přezkumu, přestože společnost trvala na tom, že její pozice v představenstvu je bez hlasovacího práva, a že tedy OpenAI nevlastní.