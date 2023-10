Společnost Thales oznamuje podporu správy externích klíčů v cloudové infrastruktuře Oracle

Společnost Thales dnes jako přední světový dodavatel technologií a zabezpečení oznámil využití řešení Hold Your Own Key (HYOK) nástroje CipherTrust Cloud Management v cloudové infrastruktuře Oracle (OCI) ve všech 45 regionech Oracle Cloud – včetně nedávno představeného cloudového prostředí Oracle EU Sovereign Cloud – a další distribuované cloudové nabídky OCI. V reakci na pokračující růst poptávky zákazníků a stále rychlejší rozvoj platformy OCI pomůže řešení HYOK zákazníkům OCI snadněji dosáhnout jejich datové suverenity a dalších cílů v oblasti splnění předpisů šifrováním dat v OCI pomocí klíčů, které jsou řízeny a spravovány mimo cloudovou platformu. Nové funkce HYOK rozšiřují dosavadní podporu pro řešení Bring Your Own Key (BYOK) v OCI.





Podle studie o cloudové bezpečnosti společnosti z roku 2023 se zákazníci nadále významným způsobem potýkají s provozní složitostí v cloudových prostředích, i když se ve světě stalo cloudové prostředí tématem číslo jedna. Celkově se zlepšilo povědomí o cloudovém zabezpečení, zároveň ale rostou obavy ze zabezpečení dat; více než polovina (55 procent) odborníků na bezpečnost uvádí, že správa dat v cloudu je složitější než v lokálním prostředí. V důsledku rostoucího využití cloudu potřebují zákazníci nový způsob účinného zabezpečení cloudových prostředí.

S nástrojem pro správu cloudových klíčů CipherTrust Cloud Key Management mohou zákazníci OCI ukládat a spravovat své šifrovací klíče mimo OCI ve virtuálním nebo fyzickém zařízení, které je zcela pod jejich kontrolou a nachází se mimo cloud. Zákazníci mohou také lokalizovat své šifrovací klíče z jakéhokoliv místa a zachovat si kontrolu nad svými šifrovanými daty v cloudových prostředích. Tento přístup pomáhá řešit některé z klíčových požadavků na ochranu soukromí a datovou suverenitu, s kterými se zákazníci potýkají, a zároveň usnadňuje předkládání důkazů o splnění požadavků regulačních orgánů.

Dostupnost řešení externí správy klíčů od společnosti Thales může přispět k urychlení přesunu citlivých dat do cloudových regionů Oracle s uložením klíče na jiném místě, než kde se nachází šifrovaná data. Zákazníci tak mohou používat stejný proces správy a řízení šifrovacích klíčů bez ohledu na to, zda se tyto klíče používají lokálně nebo v cloudu.

Špičkové řešení správy šifrovacích klíčů pro více cloudů v průběhu celého životního cyklu CipherTrust Cloud Key Management od společnosti Thales pomáhá zmírnit provozní bariéry v cloudových a hybridních prostředích. S funkcemi HYOK mohou zákazníci OCI využít externí správy klíčů, které jsou nezbytné k navigování v dnešním cloudovém prostředí a zachování kontroly nad správou jejich dat, a to nejen v OCI, ale i u jiných poskytovatelů cloudu.

Todd Moore, viceprezident produktů pro zabezpečení dat ve společnosti Thales: „Podniky se ve stále rostoucí míře odklánějí od starších lokálních instalací a potřebují pomoct s migrací svých dat do cloudu při zachování míry zabezpečení a splnění zákonných požadavků. Jako lídr v segmentu externí správy klíčů jsme hrdí na to, že jako první podporujeme funkce HYOK v OCI a poskytujeme zákazníkům OCI nezbytná řešení, aby se tento jejich přesun zdařil k jejich spokojenosti. Aby společnost Thales dále vylepšila jedinečnou uživatelskou spokojenost v řadách našich zákazníků, jako první nyní také svými produkty podporuje prostředí Oracle EU Sovereign Cloud.

Jeppe Larsen, viceprezident společnosti Oracle pro bezpečnost a identitu OCI: „Jsme odhodláni vytvořit z OCI nejdůvěryhodnější cloud pro data vyžadující nejvyšší míru zabezpečení, a to i regionech a odvětvích s přísnými regulacemi. Cloudové prostředí Oracle EU Sovereign Cloud pomáhá zákazníkům působícím v Evropě s řešením jejich požadavků na datovou suverenitu a začlenění funkcí HYOK do nástrojů Thales je rozšířením této nabídky. Z tohoto partnerství a integrace budou těžit také zákazníci v USA v regulovaných odvětvích, jako jsou finanční služby, protože díky tomu budou moct plně využívat OCI se všemi výhodami ochrany osobních údajů a zabezpečení HYOK od společnosti Thales.