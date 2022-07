Společnosti COLORLAK již nehrozí výpadky ve výrobě a distribuci

Výpadek systémů by ohrozil výrobu i distribuci





IT systémy v dnešní době představují základ pro chod každé společnosti. Původní infrastruktura využívaná ve společnosti COLORLAK, největšího českého výrobce a distributora nátěrových hmot, sice ještě splňovala požadavky na dostupnost, ale byla složená z oddělených řešení, zastaralá a v případě virtuálního diskového pole bez možnosti dalšího vývoje a podpory ze strany výrobce. Integrace samostatných řešení komplikovala správu, provoz i funkčnost celého systému a měla řadu omezení, což byl potenciálně obrovský problém.

„Pokud by nefungovalo firemní IT správně, mohlo by to vyústit v omezení výroby, ve zpoždění dodávek a v omezení nebo dokonce přerušení činnosti distribučních společností a obchodů. Dopad v distribučním řetězci by byl velmi negativní,“ vysvětluje Radek Lapčík, správce informačních systémů skupiny COLORLAK.

COLORLAK se proto rozhodl provést kompletní modernizaci svého datového centra nejen kvůli zastaralým technologiím, ale i z důvodu nutnosti efektivnějšího systému pro případné disaster recovery. Zvažoval různá řešení, ať již z pohledu hardware, tak software a nakonec jako nejlepší možnost zvolil vybudování hyperkonvergované infrastruktury postavené na VMware vSphere a VMware vSAN s využitím Life Cycle Manager. Svou roli sehrála společnost Minerva, která je partnerem VMware více než 10 let.

Efektivnější práce všech zaměstnanců

Nové řešení zajišťuje bezproblémový provoz a plnou funkčnost všech systémů. Umožnuje tak hladký chod celé firmy – při výpadku jedné lokality jsou systémy schopné bez výpadku běžet v druhé lokalitě. Výhodou vSAN se ukázala možnost operativně řešit jakékoliv problémy s úložišti. Výkonnost nové serverové infrastruktury umožňuje realizaci nových IT projektů i bezproblémový upgrade ERP systému. Analýzy potvrzují, že průchodnosti diskového subsystému a IOWait ukazují oproti předchozímu řešení výrazné lepšení.

„Díky zefektivnění práce mohou pracovníci IT věnovat více času podpoře jednotlivých procesů i úplně nových projektů,“ vysvětluje Radek Lapčík. „Zlepšené odezvy systému ale zefektivňují i práci všech zaměstnanců firmy, kteří informační systém využívají. A protože kolegové v obchodní a distribuční části přímo obsluhují zákazníky, má to pozitivní dopad i na ně.“

Pro COLORLAK byly důležitým parametrem i celkové náklady vlastnictví (TCO), které se v případě řešení využívajícím vSAN ukázaly jako výhodné. Co je ale naprosto zásadní – firmě díky zajištění hladkého chodu všech systémů nehrozí výpadky ve výrobě, expedici či organizaci logistiky, což by ohrozilo její pozici na trhu. „Věřím, že zavedení hyperkonvergované infrastruktury VMware přispívá k plnění cílů naší společnosti,“ uzavírá Radek Lapčík.