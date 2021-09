Spolupráce firem Salesforce a Slack usnadní digitální transformaci

Když organizace v roce 2020 náhle přešly na práci na dálku, většina z nich jednoduše převedla kancelářské rutiny do virtuálního světa. Dnes je ale jasné, že se pracoviště do starých kolejí už nevrátí. Vzhledem k tomu, že devět z deseti společností plánuje do budoucna hybridní model práce, musí organizace znovu přemýšlet o procesech a nástrojích, na které se dříve spoléhaly – jako jsou osobní schůzky, celofiremní e-maily a strategická výjezdní zasedání – v primárně digitálním světě.

„Naše vnímání práce se změnilo z místa, kam chodíte, na něco, co děláte,“ řekl Bret Taylor, prezident a provozní ředitel společnosti Salesforce. „Každá společnost potřebuje digitální ústředí, aby mohla propojit své zaměstnance, zákazníky i partnery a prosperovat ve světě práce odkudkoli. Organizace po celém světě budují svá digitální ústředí na platformách Salesforce a Slack, aby mohly lépe pracovat a rychleji růst.“

Minulý měsíc proto Salesforce, dodavatel cloudového CRM řešení, zprovoznil integrace s platformou Slack v produktech Sales, Service, Marketing a Analytics, nyní nově už jde tato integrace napříč většinou jeho produktů, včetně Commerce, Experience, Platform, Trailhead, MuleSoft, Quip či oborových cloudů i produktů jako Sustainability, Corporate and Investment Banking, Healthcare and Life Sciences, Philanthropy, Nonprofit nebo Education.

Spuštěna byla také řada nových funkcí v Slacku, jejichž cílem je poskytnout zákazníkům nástroje, potřebné k tomu, aby se jim dařilo v nové éře práce, postavené především na digitálních technologiích.

Například klipy představují nový způsob, jak snadno vytvářet a sdílet zvukové a video záznamy a záznamy obrazovky v rámci libovolného kanálu nebo soukromých zpráv ve Slacku, což lidem umožňuje pracovat flexibilněji a v čase, který si zvolí.

GovSlack je verze Slacku, která splňuje nejpřísnější požadavky na zabezpečení a dodržování předpisů. Řada vylepšení služby Slack Connect usnadňuje vytváření a správu připojení více než kdy dříve, a to i pro zákazníky a partnery, kteří Slack dosud nepoužívají.

Integrace řešení obou zmíněných firem pak podle tvůrců umožňují komukoli bezpečně spolupracovat přes kanály, které spojují interní a externí týmy a zefektivňují pracovní postupy postavené na datech z CRM, čímž jim poskytují jediný zdroj informací pro jejich podnikání a důvěryhodný, sdílený pohled na zákazníka.