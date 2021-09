Sportovní kamery nejsou jen GoPro: Objevte DJI Osmo Action

GoPro nemělo dlouho v segmentu akčních kamer konkurenci, až přišlo v roce 2019 Osmo Action od firmy DJI, které se do té doby soustředila hlavně na drony. Drony DJI ale už několik let drtí konkurenci svým skvělým poměrem cena/výkon, širokou kompatibilitou a také technologiemi pro stabilizaci obrazu, které jsou pro koukatelné záběry z dronu zásadní. Bylo tedy jen otázkou času, kdy své „stabilizační know-how“ vtělí i do dalších produktových skupin, jako jsou kapesní a akční kamery. Pojďte se podívat, proč byste při rozhodování o výběru akční kamery měli vzít v úvahu i Osmo Action.



Autor: DronPro

Lepší než GoPro Hero 7 a levnější alternativa ke GoPro Hero 8, 9 a 10

Osmo Action vyšlo už v roce 2019, a proto je fér ho porovnávat s jeho vrstevníkem GoPro Hero 7, kde i GoPro poprvé představilo revoluční stabilizaci a pozvedlo své sportovní kamery zase o úroveň výš. Z tohoto porovnání vychází 124 gramů „lehká“ akční kamera Osmo Action jako vítěz, především kvůli vyššímu datovému toku u 4K videa, ostřejšímu obrazu s věrnějšími barvami, funkci HDR i u videokamery (nejen u foťáku), barevnému přednímu displeji a většímu zadnímu „hyper-responzivnímu“ displeji.

Další generace GoPro už jsou zase o drobek lepší a v porovnání s Osmo Action v testech vyhrály, ale jejich cenovka je téměř dvojnásobná oproti akčnímu parťákovi od DJI, a Osmo se tak stále drží mezi nejprodávanějšími kamerami, i když dávno nejde o žádnou novinku.



Autor: DronPro

Chystá se Osmo Action 2 v Q4 2021?

Milovníci záběrů z akčních kamer tak netrpělivě vyhlíží Osmo Action 2. generace, které se pravděpodobně po vzoru Pocket 2 nebo OM 5 zbaví svého přídomku Osmo a vyjde pod názvem Action 2 ve 4. čtvrtletí roku 2021. A leaky se množí. Oblíbený zdroj leaků z dílny DJI skrývající se na Twitteru pod jména OsitaLV nás teasuje na vylepšené „noční vidění“ resp. nový senzor z dronu DJI Air 2S, který by měl lépe zvládat zhoršené světelné podmínky, vestavěnou GPS, vylepšenou technologii stabilizace RockSteady 2.0, možnost horizontální kalibrace, delší výdrž baterie a zásadně vylepšenou kvalitu zvuku. To vše tradičně za zlomek ceny přímého konkurenta GoPro Hero 10, kterému chce DJI určitě před Vánoci zkomplikovat pozici.

Jestli si pod stromečkem myslíte na novou akční kamerou, vězte, že tu není jenom GoPro, ale i velice progresivní akční kamery DJI. A i kdybyste nakonec zvolili GoPro – i za jejich dynamickým vývojem stojí fakt, že inženýrům na paty konečně dýchá srovnatelná konkurence z čínského Shenzhenu.