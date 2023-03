SSD jsou s cenami na minimu

Je zvláštní, jak proměnlivá je cena počítačových komponent. Pokud si chcete koupit například PlayStation 5 nebo nový gauč, zaplatíte pevnou cenu z cenovky (jestliže nenajdete obchod, který je má ve výprodeji). Ale u komponent, jako je operační paměť, grafické karty a úložiště, jsou ceny podstatně proměnlivější. A zdá se, že konkrétně ceny SSD v posledních měsících volně klesají.





Důvodem je to, že podobně jako u mořských plodů a hospodářských zvířat je cena surovin a vyrobených dílů, které jsou součástí útrob vašeho počítače, součástí celosvětového trhu, který se mění v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. A z různých důvodů je dnes na trhu obrovský přebytek pamětí NAND flash – takových, které se používají v jednotkách SSD a flash discích všech velikostí. Většina hlavních výrobců tohoto hardwaru zažívá obrovský pokles poptávky ze strany spotřebitelů i podnikových zákazníků.

Vzhledem k tomu, že průmyslová výroba čipů není schopna hbitě snížit svou produkci, aby se vyrovnala této poptávce, je výsledkem nadbytek hardwaru NAND flash na trhu. Jak poznamenává Anton Shilov z AnandTechu, téměř všichni výrobci paměťových zařízení v důsledku toho zaznamenávají obrovské poklesy příjmů. A to je na nic, pokud jste výrobcem pamětí flash… ale je to dobrá příležitost pořídit si nový úložný disk.

Ceny SSD všech kapacit jsou v současné době na několikaletých minimech. To platí dokonce i pro superrychlé populární modely, jako je 2TB Samsung 980 Pro, který stál loni v říjnu 240 dolarů a dnes ní stojí 170 dolarů. SK hynix Gold P31 2TB, jeden z favoritů PCWorldu, klesl z 208 dolarů až na 120 dolarů, resp. na pouhých 72 dolarů za 1TB model.

Podobný pokles zaznamenaly i kapacitnější disky: Western Digital Black 4TB SN850X, který je tak velký a rychlý, jak jen lze u spotřebitelských disků dosáhnout, aniž byste museli používat špičkový PCIe 5 design, zlevnil na 380 dolarů. To je o více než 220 dolarů méně, než byla jeho původní maloobchodní cena, přestože se jedná o nejlepší SSD PCIe 4.0.

Podobné snížení cen sice najdete i u jiných flashových úložišť, jako jsou starší disky SATA nebo externí disky na bázi USB, nicméně neplatí to bez výjimky. Specifičtější produkty, jako jsou supermalé disky M.2 2230, které lze vtěsnat do Steam Decku, se shánějí stejně těžko jako kdykoli dřív. A pokud je najdete, nečekejte velkou slevu, pokud vůbec nějakou. A zbrusu nové disky PCIe 5.0, které vás svou rychlostí posadí na zadek, nejsou na trhu až na výjimky vůbec k dostání. I když se jich v průběhu roku objeví víc, počítejte s tím, že za takový špičkový hardware zaplatíte pěkný peníz. A to ještě za předpokladu, že máte základní desku, která jej skutečně dokáže využít.

Pokud však náhodou máte zájem o standardní NVMe nebo SATA SSD nebo máte nějaký ten peníz nazbyt, je ideální doba na upgrade. Většina stolních počítačů prodaných v posledních zhruba čtyřech letech by měla mít k dispozici disk M.2 a stejně tak mnoho notebooků, i když některé ultrapřenosné modely (zejména 2 v 1 a tablety) mají úložiště připájené a nelze je upgradovat.