IT profesionálové stále bojují o spolehlivé uložení dat nás běžných uživatelů. I když je dnešní doba cloudová, stále je ještě mnoho případů, kdy jsou data ukládána lokálně. Ať už ve firmě, nebo v domácím prostředí díky uložištím NAS. K ochraně dat před výpadkem disků je využíván systém RAID, který má zajistit jejich dostupnost i při havárii. Jsou však situace, kdy může i tento systém doznat takové poškození, že není možné jej uvést zpět do provozu.

Například dojde k poškození řadiče, který RAID pole obsluhuje. A nebo domácí NAS může „odejít“ a zbydou vám jen disky a na nich drahocenná data. Může také dojít k nechtěnému smazání svazku s daty. Pro takový případ nabízí řešení právě Stellar Data Recovery Technician.

Co všechno Technician umí…

Na rozdíl od verze pro domácí uživatele (Stellar Data Recovery Professional, o němž jsme psali v PC Worldu) je Stellar Data Recovery Technician zaměřen právě na obnovu dat z diskových polí a to standardu 0, 5, a 6. Samozřejmě ale, že umí obnovit data i z jednoho havarovaného disku. Dokáže si poradit s poli jak softwarově vytvořenými, tak poli postavenými na PCIe hw řadiči jako je Adaptec, LSI Logic, nebo Dell a mnoho dalších. Podporuje i disková pole vytvořená v Biosu základní desky, jak to nabízejí výrobci jako Gigabyte, Intel nebo Asus. Program zvládne obnovit i smazané svazky, smazané soubory a dokáže vytvořit kompletní zálohu pole pro případ havárie. Je možné vytvořit i celý obraz libovolného disku, který je v daném počítači připojen. Včetně systémového. S pomocí USB pro obnovu tak můžete např. znovu zprovoznit celý systém Windows. Nebo může být image vytvořena z „umírajícího“ disku s vadnými sektory a uživatel neriskuje ztrátu dat. Je podporována obnova dat z Windows Serveru 2003, 2008 a 2012.

Podpora souborových systémů

Co se podporovaných souborových systémů týče, Stellar Data Recovery Technician podporuje obnovu FAT, exFAT and NTFS. První dva jsou spojeny samozřejmě s USB disky nebo paměťovými kartami, které tento program dokáže obnovit také. Pokud chce uživatel obnovovat i souborové systémy z Linuxu nebo Mac počítačů musí zvolit vyšší verzi Stellar Data Recovery Toolkit. Ta nabízí i podporu Ext4, Ext3 a dále APFS, HFS, HFS+. No, a protože je dnes mnoho systémů provozováno ve virtualizované podobě, je u verze Toolkit podporována obnova disků VMDK, VDI, VHD a VHDX.

Pokud máte fyzicky poškozené paměťové médium, můžete využít služby společnosti Stellar, která provozuje i specializované laboratoře na obnovu dat. Stačí paměťové zařízení do laboratoře poslat a firemní technici data obnoví. Laboratoř má firma třeba v Německu nebo v Holandsku.

Co jsme testovali?

Testovali jsme obnovu dat z RAID5 na řadiči 3ware se třemi disky. Po odpojení disků z řadiče je nutné jejich připojení pomocí SATA rozhraní. Program si vyžádá výběr disků včetně způsobu, jakým je paritní informace na discích rozložena. Pokud uživatel neví, nechá na programu, aby provedl analýzu a určil potřebné parametry. Pak následuje obnovení RAID pole a nalezení svazků, které pole obsahuje. Následující krok prohledá vybrané svazky a zobrazí nalezené soubory a nabídne jejich obnovu. Velkou výhodou je možnost náhledu obnovených dat, díky které se uživatel velmi rychle dozví, jaká data je možné obnovit. V našem případě se podařila kompletní obnova všech souborů. Podmínkou úspěšného obnovení je ale stav disků. Velmi často pokusy o obnovu dat zázračnými bezplatnými programy mohou data nenávratně poškodit, a tak je třeba používat nástroje které jsou bezpečné a spolehlivé.

Ovládání programu je intuitivní a přehledné a vede uživatele přesně krok za krokem celým procesem obnovy.

Verze a ceny

Stellar Data Recovery Technician je k dispozici pro Windows a pro Mac. Aplikace ve verzi Technician se nabízí buď formou ročního předplatného za cenu 199 Euro a nebo jako doživotní licence za 399 Euro. Roční verze Toolkit pak vyjde na 299 a doživotní na 599 Euro. V této ceně je možné jej nainstalovat na 3 počítače současně. Vzhledem k tomu, že jde o velmi specializovaný software pro firemní použití, je cena velmi dobrá. Nehledě k tomu, že data, která pomůže zachránit jsou vždy mnohonásobně dražší.