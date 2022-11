Surfshark Antivirus: Jak funguje ochrana rozšířená o VPN?

Nabídka antivirových řešení je široká, a kromě zavedených značek se objevují noví výrobci. Jedním z nich je společnost Surfshark, která je známa zejména jako dodavatel VPN řešení. Svoji nabídku obohatila o antivir, který má doplnit ochranu uživatele o skenování hrozeb v reálném čase spolu s offline ochranou.





Kromě virů a škodlivého kódu umí blokovat i malware který využívá zero-day zranitelnosti. Využívá k tomu, jak je již dnes běžné online kontroly neznámých souborů prostřednictvím cloudové služby.



Prostředí profilu uživatele s možností výběru instalačních programů pro různé platformy Autor: Surfshark

Prostředí

Většina klasických antivirů zahltí uživatele velkým množstvím nastavení a možností, se kterými si méně zkušený uživatel počítače nemusí vědět rady. Antivir od Surfshark se naopak snaží být maximálně nenápadný a nepožaduje téměř žádné nastavená.

Uživatel si po jeho instalaci zvolí, jestli chce aktivovat online ochranu, dále jak často chce kontrolovat obsah disku a jestli bude skenování hloubkové a nebo se omezí pouze na rizikové oblasti disku a systému.

Nastavení funkcí antiviru je velmi jednoduché Autor: Surfshark

Tím je pokryta ochrana počítače a souborů které jsou otevírány aplikacemi. Pro ochranu webového prohlížeče je k dispozici rozšíření, které se postará o další stupeň ochrany. Zajistí kontrolu internetového obsahu a odfiltruje veškerý škodlivý obsah. A to doslova. Odstraní reklamy, sledovací cookies, malware stejně jako nebezpečné phishingové stránky. Opět bez složitého nastavování a obtěžování uživatele.

Za zmínku jistě stojí i to, že v testech Virus Bulletinu získal opakovaně hodnocení 100%. Tedy zachytil 100% nebezpečných souborů a škodlivého kódu. Při podrobnějším zkoumání výsledků je potřeba zmínit skvělou úroveň falešných detekcí, která se pohybuje na úrovni 0.001%.

Plánování testu počítače Autor: Surfshark

Licenční model

Měšíční přeplatné antiviru Surfshark vyjde na 3,48 euro za měsíc (s daní to dělá 4,21 euro), musíte se ale zavázat na 24 měsíců (k tomu dostanete dva měsíce zdarma). Po dohodě s firmou Surfshark ale máme pro vás výhodnější nabídku. Díky ní můžete antivirus získat za 2,05 euro za měsíc (s daní 2,48 euro). Získáte tak přeplatné na 12 měsíců a dva měsíce dostanete jako bonus.

Většina konkurenčních řešení požaduje pro každé jednotlivé zařízení licenci k provozu antivirové ochrany. U Surfshark Antivirus je takové omezení stanoveno na pět zařízení. Pro většinu uživatelů by to mohlo stačit, aby si zabezpečili svůj notebook, tablet i mobilní telefon.

Jako třešnička na dortu je potom pro uživatele připravena možnost zaregistrovat své emailové adresy nebo platební karty pro kontrolu, jestli se neobjevily mezi kompromitovanými během nějakého úniku dat. Tohle je velmi přínosná funkce, kterou běžné antiviry nenabízejí.

Přehled chráněných zařízení s možností jejich odebrání Autor: Surfshark

VPN jako bonus

Tím, že je antivirus integrován do prostředí, které Surfshark využívá i pro další své produkty, může uživatel navíc využít i VPN. Ta mu například pomůže s přístupem na weby nebo služby, které nejsou určeny pro naše území. Dál ji může využít pro anonymizaci své identity a další zvýšení bezpečného připojení k internetu.

Tím se dostáváme k tomu, pro jaké platformy je řešení Surfshark Antivirus nabízeno. Kromě počítačů s operačními systémy Windows 10 (32-bit and 64-bit), macOS 10.15 (Catalina) jsou to také mobilní telefony a tablety s Androidem 5 a novějším. Na Windows musí uživatel počítat se maximálně 2GB prostoru, který si aplikace může vzít, u macOS je to pak 500MB. Může se to zdát hodně, ale konkurenční řešení spotřebují také stovky MB kapacity disku.

Program je přeložen do patnácti různých jazyků, čeština ale bohužel chybí. To jediné se může zdát negativem, které některé možné uživatele odradí. Na druhou stranu je ovládání antiviru velmi intuitivní, takže by to i pro neanglicky mluvící uživatele nemělo znamenat větší problém.