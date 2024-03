Svět tisku se mění: budeme tisknout za předplatné

Společnost HP v lednu uvedla, že doufá, že se v budoucnu bude tisknout na bázi předplatného. Teď tento sen proměňuje ve skutečnosti, a to díky plánu All-In, který zákazníkům umožňuje za měsíční poplatek vytisknout omezený počet stránek měsíčně, a to s dvouletým závazkem a případnými poplatky za překročení počtu tisknutých stran.





„HP All-In Plan je předplatné tisku se vším všudy, které přináší maximální pohodlí a poskytuje specializovanou podporu, kterou potřebujete, aby vaše tiskárna fungovala jako nová,“ tvrdí společnost HP. Raději však věřte v hodnotu pravidelného tisku, protože podpisem smlouvy se po třiceti dnech zavazujete ke smlouvě na dva roky.

Když šéf HP Enrique Lorres v lednu řekl, že společnost usiluje o to, aby se tisk stal předplatným, nežertoval.

„Náš názor je, že musíme tisk co nejvíce zjednodušit,“ uvedl Lorres. „A naším dlouhodobým cílem je, aby se tisk stal předplatným. K tomu jsme skutečně směřovali. Víme, že to snižuje bariéry pro tisk, nabízí to mnohem pohodlnější řešení pro zákazníky, a hlavně to je udržitelnější.“

Jak HP All-In plán funguje

HP All-In Plan je jednoduchý. Zákazníci si v podstatě vyberou jednu ze tří tiskáren: 1) HP Envy za 6,99 USD/měsíc a více 2) HP Envy Inspire za 8,99 USD/měsíc 3) HP OfficeJet Pro za 12,99 USD/měsíc a více). Envy je v podstatě osobní tiskárna/skener nižší třídy, která tiskne 10 stran za minutu; Envy Inspire nabízí rychlejší tisk, zatímco OfficeJet Pro je nejrychlejší ze všech a obsahuje i možnost faxování.

HP uvádí, že po dvou letech nabídne „upgrade“, pravděpodobně na novější model tiskárny.

Všechny tři tisknou oboustranně a barevně, a zde je první výhoda, kterou HP nabízí: můžete tisknout každou stránku barevně, přičemž inkoust je v rámci předplatného zdarma. Tiskárny automaticky rozpoznají, kdy vám inkoust dochází a HP vám do druhého dne promptně dodá nový.

Pokud se vám tiskárna porouchá, HP vám poskytne nepřetržitou podporu a opět servis do druhého dne. HP také poskytne poštovní štítky pro vrácení staré tiskárny a/nebo kazet. Společnost také slibuje „nulové počáteční náklady“ – nemusíte kupovat tiskárnu ani inkoust, stačí se přihlásit k plánu All-In a HP se postará o zbytek. Ale všechno má svůj háček.

Záludnosti HP All-In plánu

Za prvé, po registraci máte třicet dní na zrušení. Poté jste vázáni. A plány HP se také nedrží jen své základní sazby.

Například tarif tiskárny HP Envy začíná na 6,99 USD/měsíc. To je však plán „light“, který vás omezuje na nicotných 20 stránek měsíčně. Chcete-li tisknout 50 stránek, zaplatíte 8,99 USD, za 100 stránek 10,99 USD. Pokud se rozhodnete pro tiskárnu HP Envy Inspire, budou vaše měsíční náklady činit 8,99 USD (20 stránek/měsíc), 10,99 USD (50 stránek), 12,99 USD (100 stránek) nebo 18,99 USD (300 stránek).

A pokud podnikáte z domova, budete mít k dispozici také měsíční varianty za 22,99 USD (300 stran/měsíc) a 35,99 USD (700 stran/měsíc). HP myslí i na to, že měsíční limit tisknutých stránek překročíte. Za dodatečných 10 až 15 stránek vám naúčtuje 1 dolar.