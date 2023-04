Světlo umožňuje lepší 3D tisk s více materiály současně

Úspěšné praktické aplikace jsou navzdory faktu, že většině technik 3D tisku dokáže produkovat součástky pouze z jednoho materiálu, nikoli vícero současně; pokud by to však 3D tiskárny dokázaly, mohly by tisknout i komplexnější produkty z vícero různých materiálů najednou.





Nový výzkum využívá rozdílné vlnové délky světla k dosažení této komplexity. Vědci z Wisconsin-Madisonské univerzity vyvinuli novou 3D tiskárnu, která využívá vzorce viditelného a ultrafialového světla k určení toho, které dva monomery mají být polymerizovány pro zformování pevného materiálů. Rozdílné vzorce světla poskytují nutnou prostorovou orientaci pro vznik vícemateriálových dílů. Práce byla publikována 15. února v peer-reviewed magazínu Nature Communications.

„I když je 3D tisk úžasná věc, v mnoha případech pořád nabízí pouze jednu barvu, se kterou se dá tisknout,“ přirovnává A. J. Boydston, profesor katedry chemie a vedoucí práce, kterou napsala jeho postgraduální studentka Johanna Schwartzová, pro časopis Technology. „A tento obor jich potřebuje plnou paletu.“

K vylepšení 3D tisku pomůže právě chemie.

3D tisk je proces výroby pevných trojrozměrných objektů podle digitální předlohy postupným přidáváním tenkých vrstev materiálu na sebe. Většina tiskáren s funkcí vícemateriálového tisku to dělá tak, že využívá oddělené tiskové hlavy s různými materiály k jejich aplikaci na správné místo.