Tchajwanští výrobci tvrdí, že Windows 12 vyjdou v červnu 2024

Podle tchajwanských finančních novin The Commercial Times bude operační systém Windows 12 uveden na trh v červnu 2024. Odkazují na vyjádření generálního ředitele společnosti Acer Jasona Chena a zakladatele jejího smluvního výrobce, společnosti Quanta, Barryho Lama, která měli učinit na nedávné lékařské konferenci.





Zpráva nepřisuzuje datum uvedení systému Windows přímo žádnému ze jmenovaných vedoucích pracovníků, uvádí však, že Lam prohlásil, že společnost Quanta bude „první, kdo bude investovat do počítačů s umělou inteligencí“, což je nová kategorie počítačů, kterou v červenci oznámil šéf společnosti Intel Pat Gelsinger.

Ačkoli se definice mezi jednotlivými společnostmi mírně liší, obecně se předpokládá, že AI PC je počítač s procesorem (například Meteor Lake od Intelu, Ryzen AI od AMD a Snapdragon X Elite CPU od Qualcommu) s AI funkcemi na čipu. Intel má 14. prosince svolat do New Yorku výrobce počítačů, aby tyto počítače představil, později mají být v širším měřítku k vidění v lednu na veletrhu CES v Las Vegas.

Microsoft samozřejmě již začal dodávat své vlastní AI schopnosti jako součást Copilota, který je součástí aktualizace Windows 11 2023 Update. Zatím se však jeho velký jazykový model stále připojuje ke cloudu, nikoliv k lokálnímu procesoru a není ani jasné, zda bude Windows 12 v tomto trendu pokračovat, nebo zda bude operační systém schopen využívat možnosti AI místně. Výrobci počítačů však jistě dostali od všech hráčů na poli AI plány, jak na novinky připravit vlastní hardware.

Datum uvedení na trh v červnu 2024 tedy oficiálně zůstává nejisté. Podobné zprávy čínské Central News Agency či DigiTimes konkrétní datum nezmiňují, ačkoli se většinou předpokládá, že Microsoft uvede Windows 12 na trh příští rok. Zatímco systém Windows 11 byl uveden na trh 5. října, systém Windows 10 byl uveden na trh 29. července 2015 – existuje tedy jakýsi precedens.

„Očekává, že do léta příštího roku budou s uvedením nové generace operačního systému Windows uvedeny na trh také počítače s umělou inteligencí, přičemž poptávku je zatím těžké odhadnout, ale pro průmysl je to ,dobrá příležitost‘,“ píše se ve zprávě The Commercial Times. Zástupci Microsoftu zvěst nekomentovali.