Thales uvádí na trh řešení pro ochranu dat pro týmy DevSecOps

Platforma CipherTrust je celosvětově nejrozšířenější řešení v oblasti šifrování a správy klíčů pro aplikace zaměřené na ochranu dat. IT týmy na celém světě ji používají k ochraně citlivých dat. CipherTrust Platform Community Edition je verze platformy CipherTrust.





Je určená vývojářům a týmům DevSecOps, kterým umožňuje vyhodnotit a integrovat řešení do jejich pracovních postupů a vytvářet kanály. Společnost Thales snížila nároky a problémy spojené s implementací technologie na ochranu dat a nabízí organizacím snadnější způsob škálování – od vývoje až po produkci.

Bezproblémový přechod k produkci

Vývojáři a týmy DevSecOps, kteří začnou řešením CipherTrust Platform Community Edition, mají jistotu v podobě implementace řešení podnikové úrovně, které bude v okamžiku připravenosti na rozšíření nebo na přechod k produkci možné bez problému upgradovat na platformu CipherTrust Enterprise.

Řešení Community Edition zahrnuje většinu funkcí platformy CipherTrust Enterprise a je vhodné pro infrastruktury menšího rozsahu nebo vývojového typu. Sestává z trvale bezplatné verze nástroje CipherTrust Manager a dvou konektorů CipherTrust, nástrojů CipherTrust Transparent Encryption for Kubernetes a CipherTrust Data Protection Gateway.

Zjednodušení centralizované správy klíčů a šifrování

Ochrana klíčů a certifikátů, která souvisí s aplikacemi a kontejnery, umožňuje týmům DevSecOps spravovat klíčový prvek bezpečnostní strategie organizace. S řešením Community Edition mohou vývojáři centralizovat politiky správy klíčů a šifrování napříč multicloudovými aplikacemi.

Pokud řešení vyžaduje aktualizaci zabezpečení RoT (Root of Trust), platforma CipherTrust Enterprise umožňuje přístup k modulům Luna Hardware Security Module od Thales, které mají certifikaci FIPS 140–2 na úrovni 3.

Transparentní implementace kontrol ochrany dat

Vzhledem k neustálému vývoji bezpečnostních hrozeb a předpisů týkajících se dodržování právních předpisů čelí organizace výzvě v podobě nutnosti úspěšné implementace a průběžného zavádění zdokonalených bezpečnostních opatření, a to rychlostí, kterou vyžaduje DevOps.

Řešení Community Edition umožňuje týmům DevSecOps rychle chránit data uložená ve starších aplikacích a v nativních cloudových aplikacích. Mohou chránit citlivá data ve voláních RESTful a kontejnerizovaných aplikacích v prostředích Kubernetes, aniž by bylo nutno změnit jediný řádek zdrojového kódu aplikace.

Todd Moore, viceprezident divize Encryption Solutions ve společnosti Thales, uvedl: „Organizace jsou si vědomy neustále se zvyšující potřeby implementovat v rámci svých strategií zabezpečení řešení s nulovou důvěrou (Zero Trust). Podobně i týmy DevSecOps požadují, aby byly postupy v oblasti zabezpečení automatizovány a integrovány do každé fáze vývojového cyklu aplikace za účelem snížení rizik spojených s digitální transformací. Společnost Thales nyní nabízí bezplatnou verzi své platformy CipherTrust Data Security Platform, a poskytuje tak koncovým uživatelům nástroje k implementaci kontrol ochrany dat do multicloudových aplikací během několika málo minut. Dalšími výhodami je eliminace složitosti implementace zabezpečení dat a zkrácení doby nutné na splnění požadavků vyplývajících z právních předpisů.“

Jay Lyman, Senior Research Analyst v divizi 451 Research, která je součástí S&P Global Market Intelligence, uvedl: „Spousta podniků ještě stále řeší, jak implementovat DevSecOps, což představuje odklon od tradičního pojetí, kdy se o zabezpečení organizace v celém rozsahu starají týmy odborníků na zabezpečení. Organizace si musí uvědomit, že spolupráce mezi týmy, které nejsou zvyklé spolupracovat, má klíčový význam pro úspěšné splnění cílů napříč různými oblastmi, jako je rychlejší vydávání nových verzí a větší efektivita.”