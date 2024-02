Tim Cook poodhalil plány Applu ohledně genAI

To je skvělá zpráva pro uživatele produktů Apple, kteří si kladli otázku, kdy se firma postaví výzvě jménem genAI. Naopak pro konkurenty je to znepokojivá zpráva, jelikož teď musí doufat, že řešení Applu bude ve srovnání s jejich vlastním slabší.





A znalci a analytici teď mají několik měsíců, během nichž mohou spekulovat o tom, co Apple vlastně zavede a jak.

Jak jsme již dříve poznamenali, Apple v podstatě vždy říká pravdu, i když svým vlastním specifickým způsobem. Proto je důležité poznamenat, že mnoho z informací o umělé inteligenci zaznělo, když Tim Cook hovořil o Vision Pro.

To naznačuje, že se budou prohlubovat vazby mezi vším, s čím Apple v oblasti AI přijde pro stávající zařízení a jeho nejnovějším headsetem.

Co Cook řekl?

„Aniž bych zabíhal do větších podrobností, pokud jde o generativní AI, na kterou se, řekl bych, zaměřujete, máme s ní spoustu práce, jak jsem již naznačil dříve. Chystáme několik novinek, na které se neuvěřitelně těšíme a o kterých budeme mluvit ještě letos. Chtěl bych jen říct, že si myslím, že oblast generativní umělé inteligence a umělé inteligence jako takové pro Apple představuje obrovskou příležitost.“

Navzdory tomu, co jste se dočetli jinde, nejsou v Applu v oblasti aplikované strojové inteligence žádní zelenáči. Když se na chvíli ponoříte do jeho produktů, najdete řadu nástrojů a funkcí, které se o tuto technologii silně opírají. Jediný rozdíl je v tom, že Apple zatím nepředstavil svůj vlastní pohled na genAI. Podle Cookových slov se to brzy změní.

Co se chystá?

Koncem loňského roku se Mark Gurman z Bloombergu od svých zdrojů dozvěděl, že se Apple snaží tuto technologii uvést na trh, utratil za ni 1 miliardu dolarů, a dokonce vybudoval vlastní interní engine Apple GPT LLM (Large Language Model).

K vedoucím projektu patřili senior viceprezidenti John Giannandrea a Craig Federighi. V té době tvrdil, že Apple začne s chytřejší Siri a časem technologii zpřístupní napříč celou řadou svých produktů. Velkým vítězem by mohl být systém iOS, o kterém Gurman již dříve prohlásil, že se jej Apple rozhodl „naplnit“ funkcemi LLM.

Ty budou sahat od lepšího automatického dokončování, generování playlistů a nových výkonných doplňků kreativních a produktivních aplikací, včetně (jak nám bylo řečeno jinde) umožnění Siri automatizovat složité úkoly pomocí integrace Shortcuts.

Analytik společnosti Wedbush Securities Daniel Ives se zase domnívá, že k realizaci těchto ambicí provede Apple v letošním roce významnou akvizici. „Probíhají závody ve zbrojení v oblasti umělé inteligence a Apple nebude stát stranou,“ řekl.

Gurman předpokládá, že kombinace funkcí GenAI znamená, že iOS 18 bude jednou z nejdůležitějších iterací mobilního operačního systému Applu. „Bylo mi řečeno, že nový operační systém je ve společnosti vnímán jako jedna z největších aktualizací iOS – ne-li největší – v historii,“ napsal.

Možná má pravdu: konkurenti včetně Googlu, Mety a Microsoftu se již do těchto závodů zapojili, přičemž Meta slibuje přinést „nejpopulárnější a nejpokročilejší produkty a služby AI“. Microsoft zaznamenal díky svému rozsáhlému úsilí v oblasti umělé inteligence 18% nárůst příjmů.

AI ve velkém měřítku

Apple v každém případě disponuje dostatečným portfoliem. Během svého posledního fiskálního reportu společnost potvrdila instalovanou základnu přesahující 2,2 miliardy zařízení. S takovým zastoupením bude cokoli, co má Cook v rukávu, tvrdě zasahovat trh.

A pokud se skutečně jedná o vysoce cílenou špičkovou inteligenci, kterou chce podle našeho názoru vynést na světlo světa, pak bude dopad na serverová řešení LLM obrovský. Vyhlídky konkurentů na možné příjmy a tržní podíly by se mohly zase rychle rozplynout, pakliže Apple uspěje.

To je však otázka, jejímuž zodpovězení bude předcházet několik dalších měsíců fám a spekulací.