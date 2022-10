Tlustí lenoši od počítačových her? Jací opravdu jsou IT profesionálové. Průzkum hledal odpovědi

O IT profesionálech existuje ucelená představa, jak vypadají a jak žijí. Zakládá se ale na pravdě, jde o pouhopouhé mýty nebo na každém šprochu je pravdy trochu? Portál No Fluff Jobs si vypracoval průzkum volnočasových aktivitách IT developerů. Díky této znalosti můžou zaměstnavatelé a personalisté přizpůsobit komunikaci, benefity a firemní kulturu.

Čas strávený v práci

Téměř 53 % IT profesionálů tráví v práci 8–9 hodin denně. Druhou nejčastější odpovědí bylo rozpětí 6–7 hodin (26,03 %). Na třetím místě se překvapivě umístila odpověď míň než 6 hodin (10,39 %). Zbytek pracuje déle než 9 hodin nebo čas strávený v práci nechtěli přiznat.

Dovolená

Víc než polovina IT developerů uvedla, že ideální dovolenou pro ně je nicnedělání v pohodlí domova. Na 41 % respondentů zase preferuje aktivní dovolenou v zahraničí a 31 % rádo prozkoumává tuzemsko. Na otázku, zda by chtěli jet na tzv. workation, tedy možnost vykonávat svou práci odkudkoliv na světě, odpovědělo 42 % lidí, že nemají zájem. Téměř 20 % uvedlo, že takové možnosti využívají a 38 % uvedlo, že by rádi odcestovali na workation, ale zaměstnavatel jim to neumožnuje.

Oblíbené volnočasové aktivity

Developeři nejčastěji sledují filmy či seriály (64,77 %). Sport a fyzickou aktivitu uvedlo jako své hobby 57,22 % z dotázaných. Na třetím místě se umístil čas strávený s přáteli a rodinou (56,29 %). Za zmínku stojí, že 39 % respondentů věnuje svůj volný čas sebevzdělávání a seberozvoji. Respondenti odpovídali formou otázek s více možnými odpověďmi.

Sportovní a pohybové aktivity

Respondenti, kteří jako svou oblíbenou volnočasovou aktivitu uvedli sport a pohyb, cvičí ve 41 % případů 3–4 hodiny týdně. Na 23 % developerů cvičí 5–6 hodin týdně a 17,6 % pak 1–2 hodiny.

Oblíbenou aktivitou je cvičení v posilovně (50,24 % respondentů), následují cyklistika (44,74 %) a běh (35,17 %).

Sledování filmů a seriálů

Téměř 70 % IT profesionálů odpovědělo, že filmy a seriály konzumují skrze Netflix. HBO Max sleduje 40 % respondentů a na třetím místě se umístil kanál Disney+, i přes svou krátkou přítomnost na trhu střední a východní Evropy.

Nejoblíbenějším žánrem je Sci-Fi, které pravidelně sleduje 56 % developerů. Druhým nejžádanějším žánrem jsou komedie (48,78 %) a na třetím místě se umístilo fantasy (42,16 %).

Z pohledu velikosti tzv. fandom neboli skupiny skalních fanoušků se na prvním místě umístil Pán prstenů, následují filmy s komiksovými hrdiny vesmíru Marvel (MCU) a na třetím místě skončil Harry Potter. Série Star Wars se umístila až na čtvrtém místě, Star Trek dokonce až na osmém.

Mezi oblíbenými filmy respondenti nejčastěji uváděli Pána prstenů, Interstellar a Matrix. Nejoblíbenějšími seriály jsou Breaking Bad (Perníkový táta), The Office (Kancl) a Stranger Things.

Gaming

Developeři ve většině případů (76 %) preferují hraní na klávesnici. Necelá čtvrtina hraje 1–2 hodiny, pětina jich pak hraje míň než hodinu týdně a další pětina stráví hraním her 3–4 hodiny.

Nejraději hrají RPG hry (43,14 %), střílečky (31,52 %) a dobrodružné hry (24,44 %). Pětina developerů v dotazníku uvedla, že hry nehraje vůbec.

Když dojde na hraní počítačových nebo mobilních her, developeři nejraději sáhnou po titulech jako Witcher (Zaklínač), Assassin’s Creed nebo World of Warcraft (WoW). Mezi preferované deskové hry zařadili Osadníky z Katanu, šachy a Mars: Teraformace.

Finance a investice

Téměř 7 z 10 developerů preferuje investice do sebe. Další oblíbenou činností jsou spoření a investice za účelem finančního zisku. Nejčastěji IT profesionálové investují do nemovitostí a akcií. Z průzkumu vyplynulo, že 38 % respondentů vlastní nemovitosti s celkovou rozlohou víc než 110 m2. Na 27 % vlastní nemovitosti o rozloze 51–70 m2, a 13 % pak nemovitosti s 91–110 m2.

Randění a partnerský život

Téměř tři čtvrtiny respondentů uvedlo, že jsou zadaní. Svou partnerku či partnera potkali v 30 % případů na škole, skrze své známé (22,67 %) a přes 21 % uvedlo, že se seznámili díky mobilní aplikaci. Za ideální první rande považují obyčejnou procházku (34,28 %), návštěvu kavárny (33 %) a společný oběd či večeři (14,72 %).

Životní styl

Na 40 % developerů uvedlo, že jsou spíš noční sova, 34 % jich uvedlo, že jsou skřivani a 26 % jich jsou neustále unavení holubi.

Necelé dvě třetiny se považují za introverty, 26 % se nedokáže zařadit ani mezi introverty, ani mezi extroverty.

Pokud jde o transport, 33 % IT profesionálů nevlastní automobil a po městě se nejčastěji pohybují pěšky (62 %).

Nejpoužívanějši aplikací v jejich telefonech je YouTube (70,6 %). Druhé místo patří Facebooku (46,72 %) a na třetím se umístil Instagram (34,9 %). Celá třetina developerů pak aktivně využívá LinkedIn.

Přes tři čtvrtiny respondentů nedrží žádnou dietu, a naopak jedí vše. Preferovaným nápojem po práci je v 60 % případů neperlivá voda, káva (46 %) a na třetím místě čaj (39 %). Alkohol a slazené limonády se umístily až na čtvrtém a šestém místě. IT profesionálové tedy dříve sáhnou po čaji než po pivu. Nejčastěji se developeři (71,8 %) stravuji doma tím, co si sami uvařili.