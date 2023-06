TOP IT osobnost: Daniel Hejda

Jako spolumajitel společnosti se Daniel Hejda stará o své pracovní kolegy. Když zrovna neřeší chod firmy, funguje jako red teamer, tedy v zásadě etický hacker, penetrační testér a výzkumník.





TOP IT OSOBNOSTI Magazín Computerworld dlouhodobě přináší seznam úspěšných mužů a žen v českém IT ve speciálním pravidelném zimním projektu TOP IT osobnosti. Letos představujeme jednotlivé osobnosti i na webu. Nominovat osobnosti můžete i vy prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

„Mám na starosti penetrační testování webových aplikací, získávání uniklých hesel z úniků informací a sběr údajů o společnostech, které se nacházejí na internetu. Po večerech se zabývám průzkumem fungování aktérů hrozeb, lidově řečeno hackerů, abychom společně s kolegy dokázali lépe připravovat naše zákazníky na kybernetické útoky, které dříve či později dopadnou i na ně,“ popisuje ve zkratce svou pracovní náplň Daniel Hejda, kterého do publikace TOP IT osobnosti nominovali naši čtenáři za jeho zásluhy v oblasti IT bezpečnosti.

Získané informace Daniel Hejda využívá při stavbě hypotéz v rámci analýzy rizik, při red team operacích (simulace aktivity aktéra hrozby), při školeních bezpečnostních týmů a taktéž při table top cvičeních, kde procvičují plány reakce na kybernetický bezpečnostní incident, také se podílí i na vyšetřování kybernetických útoků se zaměřením na cloudový ekosystém a identifikaci anomálií ze získaných informací.

Nominace - osobnosti IT Jméno a příjmení Firma Pozice ve firmě Důvod nominace

„Protože se hodně zabývám i oblastí hackingu ve výrobních sítích a v kritické infrastruktuře státu, to bude určitě směr, kterým povedu své další vzdělávání a výzkum. Cítím totiž, že změny přicházející s Průmyslem 4.0, se smart buildings, smart cities atd. s sebou přinesou nové hrozby a další výzvy v kybernetické bezpečnosti. Právě proto bude potřeba být připraven a mít tyto znalosti a zkušenosti v týmu,“ plánuje Daniel Hejda, který tvrdí, že kvůli konvenční válce při okupaci Ukrajiny Ruskem vyšla na povrch více i válka kybernetická, a společnosti si tak nějak uvědomily, že se mohou stát obětí této kybernetické války, jež se mimo jiné děje už mnoho let.

Coby manažer a specialista ve velmi dynamickém oboru se Daniel Hejda zbavuje stresu v podvodním světě, kdy si na sebe vezme potápěčské vybavení a pod vodou sleduje svého potápěčského partnera a poslouchá zvuk automatiky v uších při výdechu a nádechu z přístroje. „Potápění je pro mě největší relax a jen díky tomu pak dostanu novou energii na další výkony.“

Čtenářům vzkazuje, aby nepodceňovali kybernetické hrozby, a to nejen v době konfliktu na Ukrajině. „Situace v kyberprostoru bude stále horší, a pokud se podle něj nenaučíme zajistit alespoň elementární bezpečnost v naší společnosti, pak následky budou fatální. Digitalizace je evolucí, která musí jít ruku v ruce s bezpečností,“ upozorňuje Daniel Hejda.