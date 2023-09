TOP IT osobnost: Daniel Król

Velké množství hlasů v naší nominační anketě do publikace TOP IT osobnosti získal Daniel Król. Jak psal jeden z hlasujících: „Úrovni jeho IT skillu se nemůže rovnat nikdo v ČR. V Evropě je takových expertů maximálně deset.“ Když se to dozvěděl, byl poměrně překvapený a zhodnotil, že to je pravděpodobně proto, že dělá svou práci naplno a rád, že zákazníci ocenili jeho snahu jim pomoci. „Dává mi to energii pokračovat,“ říká Daniel Król.





Má na starosti cloudovou bezpečnost v prostředí Microsoftu a zabezpečení lidského faktoru ve firmách. Pochvaluje si, že poslední dobou, možná i díky zvýšeným kybernetickým útokům, se zvyšuje povědomí o bezpečnosti na sítích a že jak veřejnost, tak i zaměstnanci firem věnují „kybezu“ více pozornosti.

„Je dobře, že vedení firem začíná vnímat lidský faktor v kybernetickém prostředí jako zásadního činitele. A že se daří plošně zvyšovat know-how, a tím tedy lépe chránit aktiva firem. Například kontinuálním vzděláváním zaměstnanců,“ pochvaluje si Daniel Król, který je rád, že může dělat, co ho baví a kde může využívat jak své technické znalosti, tak komunikativnost. Hodně sází na empatii, vždy se snaží s ostatními jednat lidsky a poslechnout si, jaké problémy řeší, a pak vymyslet, jak by jim mohl pomoct. To aplikuje jak na zákazníky, tak při jednání s kolegy ve firmě.

Naopak se mu moc nedaří najít work-life balance, hlavně proto, že mu nejde moc dobře říkat ne. Stává se mu, že když se někdo ozve, že potřebuje pomoct, okamžitě se mu snaží vyjít vstříc.

„To je potom trochu problém ve chvílích, kdy bych měl mít právě ten „life“, a ne „work“, třeba o víkendu nebo o dovolených. Ale je to něco, na čem se snažím pracovat, protože vnímám, že takhle nejde fungovat donekonečna.“

Také chce dál prohlubovat své technické znalosti, protože oblast kybernetické bezpečnosti vnímá jako velké téma jak dnešní doby, tak budoucnosti, proto by se chtěl v tomto směru dál vzdělávat.

Bezpečnostnímu specialistovi přibyla poslední dobou práce, protože od začátku ruské okupace Ukrajiny se znatelně zvýšilo množství kybernetických útoků a jeho zákazníci se mnohem víc začínají zajímat o vzdělávání zaměstnanců a jejich testování pomocí phishingových simulací.

„Díky tomu mám na měsíce dopředu spoustu práce.“

Pokud si náhodou mezi tím vším najde kousek volného času, rád se věnuje vaření a jídlu obecně a naturálním vínům. Snaží se také alespoň nějak pravidelně sportovat, aby vyrovnal sedavé zaměstnání.

„Když je času víc, vždy rád vyjíždím někam do zahraničí,“ prozrazuje bezpečnostní expert Daniel Król.