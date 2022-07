TOP IT osobnost: Filip Molčan

Z ruchu velkoměsta utekl na venkov do přírody a vede technologickou společnost Good Sailors, která pomáhá hendikepovaným a přírodě.





„Jsme taková kombinace byznysu a charity – to nás děsně baví a někdy není snadné si tento směr udržet,“ vyznává se Filip Molčan. Těší ho, že se věnovali sociální prospěšnosti a udržitelnosti v době, kdy o tom ještě nikdo nemluvil. Dokonce jeden čas tajili, že zaměstnávají hendikepované kolegy, protože to bylo období, kdy většina chráněných dílen byla skořápkami pro podvodníky.

„Dnes si toho naši partneři a zákazníci cení. Smysluplně podnikat devatenáct let mi přijde fajn, protože se nám tím daří potvrdit, že to takhle je možné dělat.“ Letos se mu podařilo najít a do firmy zapojit několik nových klíčových kolegů, kteří se budou podílet na dalším růstu firmy, a delegovat několik nových oblastí na kolegy, již je skvěle zvládají. Každá oblast, kterou se mu povede předat kolegům, si podle Filipa Molčana zaslouží malou oslavu.

Přiznává však, že by firma mohla vyrůst daleko víc a rychleji, ale chybělo jí nastavení lepší struktury a přenesení manažerské odpovědnosti. „To jsou věci, o které se budeme pokoušet až nyní.“

Motivovat své kolegy prý nijak moc zvlášť nemusí, protože se ve společnosti snaží dělat zajímavé věci, a proto kolegy motivuje se na nich podílet, ať už z pohledu technologií nebo sociální prospěšnosti. A dodává, že je toho názoru, že pokud je potřeba kolegy výrazně motivovat do práce, je něco špatně.

Pandemie nemoci covid-19 firmu příliš nepoznamenala, protože všichni již mnoho let pracují vzdáleně a většina kolegů se vidí jednou za rok. „Ale i tak nás pandemie donutila dotáhnout digitalizaci společnosti do úplného finále. Kanceláře se změnily z místa pro práci na prostor, kde se lidé primárně potkávají a diskutují. Hlavně ale naučila všechny naše klienty komunikovat formou videokonferencí, za což jsme rádi.“

Služeb kouče Filip Molčan nevyužívá, ale místo toho se moc rád potkává se zajímavými lidmi, se kterými diskutují své problémy i úspěchy a vzájemně si pomáhají. Zároveň je mentorem pro několik startupových akcelerátorů a říká, že povídat si nad nápady s mladými podnikateli je pro něj neuvěřitelně nabíjející a ve výsledku to pomáhá i jemu samotnému v podnikání.

Filip Molčan se ve volném čase věnuje rodině nebo běhá po lesích a hlídá národní park České Švýcarsko či fotografuje. V lesích a horách se cítí asi nejlépe, a i proto žije přímo v národním parku.

Čtenářům publikace pak vzkazuje, že podnikání pouze pro peníze už je out a každá naše činnost by měla mít také smysluplný rozměr své existence – ať už sociální nebo ekologický.