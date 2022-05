TOP IT osobnost: František Brabec

Letos získal František Brabec druhé místo v soutěži NASA Space Robotics Challenge (z více než stovky přihlášených týmů), kde se takto NASA snažila najít řešení pro zcela autonomní průzkum a těžení surovin pod povrchem Měsíce pro svoje nadcházející mise v rámci programu Artemis.





TOP IT OSOBNOSTI Magazín Computerworld dlouhodobě přináší seznam úspěšných mužů a žen v českém IT ve speciálním pravidelném zimním projektu TOP IT osobnosti. Letos poprvé v abecedním pořadí představujeme jednotlivé osobnosti i na webu. Nominovat osobnosti můžete i vy prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

V rámci soutěže se podařilo vyvinout autonomní robotický systém, který podle neformálních diskuzí s organizátory vyžadoval daleko méně výpočetní síly než systémy ostatních týmů na špičce soutěže. „To NASA považuje za důležitý faktor při praktickém nasazení, takže se může stát, že za pár let bude po Měsíci jezdit skupina robotů, jejichž implementace bude inspirována naším řešením,“ slibuje si František Brabec.

Když zrovna nesoutěží ve vesmírných programech, vystupuje jako člen start‑up týmu, který má na zodpovědnost mnoho různorodých oblastí souvisejících s provozem firmy.

„Jako zakladatel několika předchozích start-upů uplatňuji takto získané zkušenosti v oblasti managementu, vztahů se zákazníky a celkové strategie, ale taktéž coby doktorand informatiky přispívám do firemního výzkumu a vývoje,“ prozrazuje.

Nominace - osobnosti IT Jméno a příjmení Firma Pozice ve firmě Důvod nominace

Za profesionálním úspěchem v libovolném odvětví podle něj stojí specifický souhrn osobních kvalit a vrozený talent. Říká, že k úspěchu v kariéře pak hodně pomůže, pokud se tyto dvě množiny co možná nejvíce překrývají. „Samozřejmě pokud talent v nějaké potřebné oblasti pokulhává, lze jej do značné míry často vynahradit intenzivnější snahou.“

Jak František Brabec pracuje s rizikem? Jak říká známé ponaučení, největší riziko je nepodstupovat žádné riziko, ale všeho s mírou.

„V mé práci se toto často týká výběru technologií, kdy dochází k situacím, že jednou možností může být použití známé a osvědčené metody, o které se ale ví, že není pro řešení daného problému optimální nebo že bude její nasazení pracné. Druhá možnost se zdá být snazší, ale není ověřená a je možné, že se ukáže jako slepá ulička – s touto cestou je tedy spojené vyšší riziko,“ říká s tím, že řešením je pak poctivá analýza nákladů a přínosů.

Do budoucna se František Brabec vidí coby mentor a investor v nové generaci technologických start-upů.

„Jako člověk se zkušenostmi se zakládáním a rozvojem firem a současně i znalostmi v IT mám co nabídnout, co se týče nezaujatého poradenství, zprostředkování kontaktů na potenciální zaměstnance, investory nebo jiné poradce,“ věří podnikatel a dodává, že se mladá firma navíc místo použití metody pokus – omyl může opřít o jeho zázemí a vyhnout se drahým přešlapům a špatným rozhodnutím. Jako případný investor pak prý může navíc společnost podpořit i více než slovy a jasně prokázat, že jí i kvalitě svých rad důvěřuje.