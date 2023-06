TOP IT osobnost: Jan Drbohlav

Do publikace TOP IT osobnosti Jana Drbohlava nominovali čtenáři magazínu Computerworld s tím, že v Indii vybudoval IT a technologické centrum pro dodávku služeb a řešení pro celý koncern VW.





„Mám na starosti nastavení, integraci a řízení dodávek IT pro všechny firemní byznys procesy v návaznosti na základní principy ve skupině VW. A to tak, aby budování interních týmů a znalostí bylo v nastaveném rozsahu, kvalitě, rychlosti a stabilitě odpovídající pro všechny značky koncernu na všech kontinentech,“ popisuje svou pracovní náplň Jan Drbohlav.

Indie je prý pro takové koncernové IT centrum ideálním místem zejména kvůli dostupnému velkému počtu interních IT a technologických specialistů a odborníků pro globální produkty a řešení. Firma pro celý koncern pod jeho vedením čerstvě přebírá plnou odpovědnost za některé zásadní globální koncernové IT a technologické projekty a produkty od počátečního záměru až po celý životní cyklus.

„Minimálně to pak znamená další dva tisíce nových kolegů v naší firmě ke dvěma tisícům, kteří už u nás v Indii pracují,“ doplňuje Jan Drbohlav.

Nejsilnější manažerskou zdatnost, kterou v kariéře často využívá, nabízí tu, již si pojmenoval jako „mosty“. „Jako ajťák původem a duší, ať už introvert nebo extrovert, s následně nabytou zkušeností a schopnostmi v oblasti byznysu telekomunikací, OEM, automotive nebo retailu a také vedení projektů a týmů spojuji, vysvětluji a vedu více stran jedním novým směrem. V rovině filozofické bych to v pozitivním slova smyslu nazval synkretismem,“ objasňuje. Kolegy a podřízené motivuje zejména osobním příkladem a individuálně jim to vysvětluje na jednoduchých příkladech. Není zastáncem stádního postupu, nesmlouvá a věří v důvěru a otevřenost.

Náročnost zaměstnání a práce v různých zemích na rozličných projektech (celá Evropa, Rusko, Čína, Indie) ho donutily pečlivě si řídit pracovní i volný čas. S asistentkou každý čtvrtek plánuje zbylý volný čas na příští týden, na dva tři týdny dopředu organizuje soukromé i služební cesty, dovolenou o tři měsíce dříve.

„Naučil jsem se pracovat v letadle a díky stále lepšímu pokrytí i s pomocí HF také při jízdách v autě. Mám dva mobilní telefony, pracovní a rodinný. A dohodnutá pravidla a kontakty pro kritické situace v čase práce a čase rodiny. To vše mi pomáhá, tak abych denně nestrávil v práci více než devět hodin, v noci spal a o víkendu byl s rodinou, se svými koníčky a charitativní činností,“ nabízí recept. K charitativní činnosti patří kupříkladu vybudování a provozování školy v indickém Dillí nebo obnova poničené vesnice na Srí Lance.