TOP IT osobnost: Jan Hruška

Na konci března letošního roku firma pod jeho vedením úspěšně dokončila modernizaci mobilní sítě v Praze. To znamená 5G pokrytí s velkou kapacitou s rychlostí stovky megabitů za vteřinu.





„Zároveň jsme zdvojnásobili rychlost 4G sítě, kterou také stojí za to modernizovat, protože tu s námi ještě pár let bude. Novou síť jsme rovněž využili k zásadní inovaci našeho bezdrátového domácího internetu a spustili už třetí generaci tzv. Fixed Wireless Access neboli O2 Internet 5G,“ popisuje technologický ředitel O2 Jan Hruška.

Povedlo se to i díky tomu, že přispěl k transformaci myšlení lidí ve svých týmech a posunul je z postoje „marketing versus IT“ do nastavení „marketing a IT“, obdobně „prodej a sítě“ atd.

„Začali jsme popularizovat technologická témata ve firmě. Chtěli jsme, aby všichni aspoň v základu rozuměli, jak funguje mobilní síť, pevný internet, naše O 2 TV, co to je cloud a podobně,“ vysvětluje Jan Hruška. Vybudovali jednu společnou projektovou schvalovací platformu, začali stavět agilní týmy.

Při řízení týmů i nastavování strategií zastává princip „začínej od konce“, tedy než se pustíš do práce, pořádně si představ výsledek, popiš ho, projdi s ostatními, teprve potom se pusť do řešení. Dalším principem je „soustřeď se jen na věci, se kterými můžeš pohnout“.

„Zní to banálně, ale když se podíváte okolo, vidíte spoustu lidí, kteří se neustále trápí problémy, jež sami nedokážou ovlivnit. To je zbytečně ztracená energie.“

Říká, že lidé dokážou neuvěřitelné věci, když daný úkol nebo projekt berou jako svůj vlastní. Naopak věří, že energii a nadšení kolegů celkem spolehlivě zmaří, pokud je bude neustále kontrolovat, vodit za ruku, omezovat pravidly. Domnívá se, že je potřeba se oprostit od kontroly postupu a zaměřit se na řízení výsledku. „A je důležité umět ostatním naslouchat. Není nic horšího, než když se k vám kolega přijde poradit a vy máte odpověď, ještě než dokončil první větu.“

Do pracovního života mu velmi silně zasáhla okupace Ukrajiny. Hned 24. února svolali krizový štáb a zavedli stav zvýšené pohotovosti v souvislosti s kybernetickými hrozbami. Pak následovala uprchlická vlna, která pro telekomunikačního operátora znamenala řešení potřeb volání a internetu pro velké množství uprchlíků v ČR. „Ať už jako charita nebo komerční služby spojené s jiným typem rizik, než jsou běžné u zákazníků, kteří tu žijí trvale.“

Jan Hruška rád tráví volný čas s rodinou, se kterou hodně cestují a chodí do přírody, rád běhá, trénuje děti v oddílu orientačního běhu, jezdí na kole, na lyžích, se ženou organizuje akce pro děti v jejich obci.

Rozhovor s Janem Hruškou

Kyberútoky jsou naším denním chlebem

Co vede mobilního operátora k tomu, aby začal poskytovat zákazníkům služby typu kyberochrany?

O 2 je kromě mobilního operátora také největším poskytovatelem internetu v ČR pro domácnosti i firmy. Naše internetové přípojky ať už v pevné nebo v mobilní síti jsou spojením mezi našimi zákazníky a internetem. Velká část kybernetických hrozeb přichází právě z internetu, a proto nám naše role jeho poskytovatele dává unikátní možnost před kyberútoky chránit. Máme totiž možnost útoky zachytit a zastavit dřív, než se dostanou k našim zákazníkům.

Domníváte se, že masivní DDoS útok z letošního roku na O 2 byl jen takovou předzvěstí věcí budoucích a za nějakou dobu to pro vás bude denní chléb?

Pro nás to už je denní chléb. Každý rok počet i velikost útoků narůstají. Tento trend ještě akceleroval například s covidovým lockdownem nebo ruskou agresí na Ukrajině.

Jaké další IT služby nabízíte nebo chcete poskytovat klientům?

V posledních letech poměrně výrazně rosteme v oblasti managed security služeb, jako jsou firewally, antiDDoS řešení, vzdálený bezpečnostní dohled (SOC), ale třeba i jednoduchá filtrace škodlivého obsahu z internetu, dostupná pro každý mobil nebo domácí přípojku k internetu.

Kromě toho nabízíme O 2 cloud v našich datových centrech i služby poskytovatelů veřejného cloudu. Prostřednictvím naší dceřiné společnosti O 2 IT Services dodáváme infrastrukturní projekty, například infrastrukturu pro SAP Hana i SW development a služby systémového integrátora. Kromě našeho základního byznysu komunikačního operátora jsme tedy i jedním z největších SW housů v Česku.

Souhlasil byste s názorem, že do několika let se setře rozdíl mezi technologickými společnostmi a operátory, protože obě skupiny firem budou nabízet stejné IT služby?

Z pohledu IT služeb rozhodně. Z hlediska služeb operátora to tak snadné není. Operátoři stojí na masivních investicích do telekomunikační infrastruktury, jako jsou mobilní síť, IP síť, pevné přípojky, tedy jejich byznys model není jednoduše replikovatelný.

Intenzivně pracujete na 5G, jak se změní bezpečnostní paradigmata s maximálním rozšířením sítí páté generace?

S nástupem 5G se mění architektura tzv. core systémů operátora, řada úloh se přesune do cloudu včetně veřejného cloudu a postupně prostřednictvím mobilních privátních sítí prakticky kamkoliv. Tím se dostaneme z bezpečí vlastního datového centra a zažijeme podobné změny jako IT s nástupem cloudových služeb. 5G zároveň přináší nové možnosti pro zajištění bezpečnosti, takže s tímto „otevřením“ architektury počítá.