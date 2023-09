TOP IT osobnost: Jiří Mach

Charakterizuje se jako dobyvatel a kapitán Enehana. „Definuji směr, kterým se firma vydá následující kvartál, rok, za pět nebo deset let,“ vysvětluje a jedním dechem dodává, že se pak musí snést z obláčku na zem, vyhrnout si rukávy, chopit se kormidla a řídit tu loď, dělat rozhodnutí a jít si za vizí.





TOP IT OSOBNOSTI Magazín Computerworld dlouhodobě přináší seznam úspěšných mužů a žen v českém IT ve speciálním pravidelném zimním projektu TOP IT osobnosti. Letos představujeme jednotlivé osobnosti i na webu. Nominovat osobnosti můžete i vy prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Dělá to evidentně dobře, protože firma je tuzemskou jedničkou v digitální transformaci organizací na Salesforce v Česku. Do čtyř let si chce sáhnout na půlmiliardový obrat. Našlápnuto má, firma loni poprvé překročila hranici 100 milionů obratu a transformuje největší společnosti v Česku i v zahraničí.

Za odměnu tak vzal letos na podzim celou firmu nejdřív do San Franciska do centrály Salesforce a potom na teambuilding na exotickou Havaj. Vždycky byl rozený budovatel, už od malička měl rád Lego a Monopoly. Nejsilnějším nástrojem manažera je podle něj jít příkladem a motivovat svůj team. Zároveň věří, že každý má jinou motivaci. Snaží se ji pochopit a pracovat s ní.

Ví však, že žádný strom neroste do nebe, zjistil to, když se povzbuzen úspěchy firmy na českém trhu vydal s kolegyní dobýt i Ameriku.

Nominace - osobnosti IT Jméno a příjmení Firma Pozice ve firmě Důvod nominace

„Několik měsíců jsme se o to pokoušeli. Něco málo jsme vydělali, ale rozhodně to skončilo daleko za očekáváním. Pro mne to byla především velká lekce pokory,“ přiznává.

O sobě říká, že je vztahový manažer. Buduje kolem sebe tým, kterému dá maximální důvěru a volnost. Snaží se pochopit jejich silné a slabé stránky a podle toho s nimi pracuje a posouvá je. Má rád dynamiku, rozhodně se nebojí dělat zásadní rozhodnutí a přizpůsobuje firmu nově nastalé zkušenosti.

„Vnímám ale jako velký deficit poznání kultury a chování jiných než českých trhů, protože je před námi intenzivní zahraniční expanze, musím to napravit,“ slibuje si.

K úspěchu v práci a podnikání je podle Jiřího Macha důležité mít parník štěstí. Potom obrovskou energii, schopnost poučit se z chyb a nebát se je dělat, učit se, učit se, učit se. A dávat lidem kolem sebe volnou ruku, vybírat si ty, kteří jsou chytřejší než vy, právě proto, abyste nemuseli kontrolovat jejich práci.

„A v neposlední řadě stejné množství času, které investujete do hard skills, investovat do soft skills – kéž bychom se toto už více učili v našem školském systému.“

Upozorňuje však, že je potřeba neustále myslet na to, že nejdůležitější metrikou na světě není ani kariéra, ani pozice v žebříčku, ani počet nul na kontě. Ale je to něco mnohem přízemnějšího a o to důležitějšího – že jsme opravdu šťastní, tvrdí Jiří Mach.