TOP IT osobnost: Juraj Bednár

TOP IT osobnosti se prý dostal proto, že by mezi nimi měl být alespoň jeden podivín, který nemá rád změnu, dává přednost životu, používá nějaké šílené nestálé peníze (bitcoin), má rád příkazový řádek, otevřeně říká, že je líný a dělá jen to, na co má chuť, a nemá potřebu někoho řídit a odmítá být řízen. Ve skutečnosti ho nominovali naši čtenáři právě za jeho činnost kolem dění v Paralelní Polis nejen v oblasti kryptoměn.





„Především se snažím zlepšit ekosystém paralelních společností prostřednictvím vylepšení zabezpečení, konzultací, psaní, tvorby kurzů a příležitostně i programování,“ popisuje Juraj Bednár, který letos vydal knihu Cryptocurrencies – Build a Better Life ve třech jazykových mutacích.

Období pandemie bylo pro něj nejzajímavějším obdobím v životě. Trénoval na trhu kryptoměn, aby zvládl emoce při volatilitě.

„S kryptoměnami však neobchoduji tak, jak si většina lidí představuje. Kryptoměny jsou zajímavým nástrojem, díky němuž mohou lidé, kteří pracují na open source technologiích, získat ‚upside‘ z tohoto vývoje, podobně jako zaměstnanci velkých technologických společností získávají zaměstnanecké akcie,“ popisuje princip Juraj Bednár.

Pokud totiž pracuje na kryptoměnovém ekosystému a zároveň má kryptoměny, které se snaží vylepšit, je tu sice nepřímá, ale jasná souvislost – pokud něco dělá dobře, projeví se to na výsledcích, i když jde o open source software, který ani není zastřešený nějakou společností. A nemusí jít jen o vývoj softwaru, ale také o budování infrastruktury, informovanost, dokonce i o komerční společnosti.

„Chceme-li se něco naučit, je nejlepší pokusit se to naučit ostatní. Pandemie mi dala schopnost myslet v prostředí nejistoty a nestability, zvládat emoce a odpoutat se od iluze stability. A dokonce jsem přišel na to, jak to naučit ostatní lidi,“ pochvaluje si život v nedávné pandemii.

Jeho organizace práce spočívá v tom, že se snaží zjistit, co je nejdůležitější s největším dopadem a zároveň to je v souladu s jeho duševním rozpoložením. Nerozlišuje mezi časem práce a odpočinku. „Práce je součástí mého života stejně jako všechno ostatní. Pokud jsem na ‚dovolené‘ na Bali, mohu pár dní pracovat. A ‚doma‘ si zase mohu několik dní po sobě odpočinout,“ popisuje Juraj Bednár.