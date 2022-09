TOP IT osobnost: Lumír Srch

Běžně si vystačí s telefonem, notebookem a spolehlivou konektivitou. K tomu ale Lumír Srch vede velkou IT společnost ITS, kde má primárně na starosti její rozvoj a komunikaci s významnými klienty.





„Stále však rád podpořím kolegyně a kolegy při návrhu technických řešení nebo řešení incidentů. Mám za sebou více než dvacet let zkušeností a pořád mě to baví,“ pochvaluje si Srch. Ve firmě přitom začínal jako student na nejnižších pozicích, byl úkolován, táta, který ITS zakládal, mu nedal nic zadarmo.

Osobně je nejvíc rád, když mu zavolá klient se žádostí o radu nebo pomoc, a ne proto, že eskaluje incident nebo si chce stěžovat. Možná je to i proto, že se neustále snaží udržovat svoji odbornou úroveň, mít při diskuzi s kolegy či partnery otevřenou mysl, nesnažit se za každou cenu prosadit svůj názor, chovat se k lidem s úctou.

Letos se mu navzdory aktuální situaci povedlo udržet a rozšířit klienty v globálním měřítku, zvětšit rozvoj znalostí a kompetencí. V nestandardní době, kdy nebylo možné cestovat, se firmě povedlo udělat velký kus práce a dodat slíbené projekty. Přiznává, že to je i díky tomu, že společnost cílí na aplikace pro digitální transformaci a bezpečnost, zde díky pandemii vznikají spousty příležitostí. Na druhou stranu se domnívá, že pandemie s sebou přinesla strach a lenost.

„Cítím ji v profesním i osobním životě,“ přiznává. Letos budou muset v ITS proto znovu navázat kontakty, zvláště v zahraničí, které byly přerušené kvůli pandemii. Budou pracovat i na popularizaci firemních řešení pro bezpečnost a digitální transformaci, modernizaci aplikací.

Dopředu Lumíra Srcha žene pocit vnitřní zodpovědnosti vůči klientům a zaměstnancům i jejich rodinám. Navíc ho baví pořád něco zlepšovat a vymýšlet, nadchne pro to vždy i své kolegy. Anebo oni jeho. Za to těžce snáší sobeckost a prosazování vlastní pravdy za všech okolností.

V pracovním procesu nepoužívá žádné kouče či mentory, protože má problém uvěřit. Pracovně je na sebe přísný, nemá rád nevyřešené věci. Snaží se pouštět i do věcí, které mu nejsou příjemné, ale u nichž má pocit, že by jeho nebo ITS mohly posunout dále.

„Na popud našeho kolegy jsem se pustil do přednášení na vysoké škole, počáteční obavy se změnily v radost,“ pochvaluje si Lumír Srch, který se ve společnosti snaží lidem dávat volnou ruku a důvěru. Bohužel však ne každý je schopný samostatných rozhodnutí a jsou kolegové, kteří se chodí ptát i na věci, jež mohou rozhodnout sami, dodává Lumír Srch, který nejraději tráví volný čas se ženou a dětmi, rádi cestují a užívají si zahrádky.

Rozhovor s Lumírem Srchem

Hesla jsou Achillovou patou

Můžete ve stručnosti představit ITS?

ITS je ryze česká společnost působící v oblasti vývoje aplikací, bezpečnosti, infrastruktury a servisu. Komplexní znalost technologií a prostředí nám umožňuje dodávat systémy pro digitální transformaci, u našich klientů implementovat a podporovat DevOps, zajišťovat síťovou bezpečnost a podporovat klientům on-premise i cloudová datová centra. Zajišťujeme také servis koncových zařízení, jako jsou notebooky nebo mobilní telefony pro firemní i běžnou klientelu.

Specializujete se na digitalizaci. Kde vidíte -nejčastější chyby svých nových zákazníků, kteří se o digitalizaci pokoušejí?

Změnit a digitalizovat procesy ve firmách vyžaduje jasnou vizi a rozhodnost inovace zavést. Ustupování zaměstnancům a nedůslednost odpovědných pracovníků může celou snahu o inovaci zablokovat.

Ve vývoji aplikací a jejich přizpůsobení klientům jste velmi vstřícní. Jak to zvládáte?

Léta se snažíme po úvodní analýze s klienty pracovat agilně, postupně upravovat aplikace až k jejich spokojenosti. Naše aplikace většinou provozujeme jako službu, u nových verzí v kontejnerizované podobě. Jsme tak velmi flexibilní v nasazování změn a úpravách kódu. Naše provozní zkušenosti a způsob interní komunikace sdílíme s našimi klienty při implementaci DevOps a souvisejících technologií v jejich prostředí.

Léta pro své klienty dodáváte B2B aplikace na elektronickou výměnu dokumentů, cítíte to jako výhodu při digitalizaci firem?

Obě oblasti jsou úzce propojené. Náš systém zajišťuje denně zasílání stovek tisíc dokumentů v různých zemích. Máme díky tomu rozsáhlé zkušenosti s výměnou dat mezi systémy, což je určitě konkurenční výhoda při digitalizaci firemních procesů.

Kromě jiného jste dlouhodobě největší serverový partner Lenova v Česku. Co z toho plyne pro vás i zákazníky?

Lenovo, dříve IBM servery, známe, dodáváme a servisujeme již přes dvacet let. Za tu dobu jsme zažili řadu změn technologií. Sdílíme tyto zkušenosti a znalosti s našimi klienty, pomáháme jim ve výběru vhodných konfigurací a vyvarování se slepých uliček. Výhodou pro naše zákazníky je i náš autorizovaný servis, garantujeme jim design, implementaci i následnou podporu jeho infrastruktury, a to včetně zákonem vyžadovaných revizí, které díky naší vlastní metodice dokážeme udělat bez odstávky.

Nedávno jste spustili zajímavou službu Bez hesla. O co jde a pro koho je vhodná?

Cítíme, že hesla jsou Achillovou patou dnešních systémů. Bezpečná hesla musejí být dlouhá a uživatelé je musejí často měnit. Jejich opakovaným zadáváním ztrácejí čas a při jejich zapomenutí zatěžují interní IT podporu. Námi dodávané řešení nahrazuje zadávání hesla jiným faktorem – většinou mobilním telefonem nebo FIDO2 klíčenkou. Plně podporuje standardní firemní prostředí, ale hlavně i externí cloudové aplikace třetích stran. Uživatel nemusí znát své heslo, a přesto se všude rychle a bezpečně ověří.