TOP IT osobnost: Marek Rabas

Letos se mu povedlo dokončit vstup nového investora. Čínský obr ByteDance, který provozuje sociální síť TikTok, investoval do Madfinger Games pět milionů eur.





TOP IT OSOBNOSTI Magazín Computerworld dlouhodobě přináší seznam úspěšných mužů a žen v českém IT ve speciálním pravidelném zimním projektu TOP IT osobnosti. Letos poprvé v abecedním pořadí představujeme jednotlivé osobnosti i na webu. Nominovat osobnosti můžete i vy prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

„Byla to nová zkušenost a firmě to otevřelo spoustu dalších možností. Díky spolupráci s ByteDance/Nuverse máme přístup ke spoustě informací, které nám pomáhají s designem a vývojem naší nové hry,“ pochvaluje si Marek Rabas, jenž se jako CEO stará o firemní strategii, řízení manažerů, schvalování rozpočtu či třeba finanční plány.

„Jako creative director jsem odpovědný za koncept naší nové hry a její celkovou vizi. Mám na starosti synchronizaci vize, její naplnění a taktéž vše, co ovlivňuje finální kvalitu hry,“ popisuje.

Za poslední dva roky se mu povedlo překonat řadu firemních problémů, změnit myšlení lidí ve firmě, tak aby všichni přijali svoji zodpovědnost a pochopili, že společnost je odrazem lidí, kteří v ní pracují.

„Lídři si uvědomili svoji odpovědnost, co vlastně znamená být lídr, jak funguje a co je jeho cílem. Myslím, že máme teď firmu ve velmi dobrém stavu a jsme všichni motivovaní dokázat, co v nás je,“ plánuje. Věří, že mu to půjde lépe než v roce 2015, kdy nezvládli růst společnosti, která se mu prakticky rozpadla pod rukama, a promarnili náskok, jenž měli před konkurencí.

Nominace - osobnosti IT Jméno a příjmení Firma Pozice ve firmě Důvod nominace

V pracovním procesu nejčastěji používá herní enginy, jako jsou Unity a Unreal, a v poslední době užívá hodně Miro pro kreslení mind map. „Pomáhá mi to utřídit si myšlenky.“

Marek Rabas je zastáncem efektivního využití pracovní doby. Snaží se využít osm hodin k tomu, aby odvedl svoji práci a neprokrastinoval.

„Když děláte něco kreativního a chcete něčeho dosáhnout, nemůžete pracovní den jenom tak ‚přežít‘. Pokud zase pracujete šestnáct hodin denně, dříve nebo později budete unavený a nejste schopný řešit dané problémy v požadované kvalitě. Pak dochází k chybám, což vede k dalšímu stresu, obviňování a nakonec vyhoření,“ varuje.

Na otázku, jestli je, či není mikromanažerem, neumí jasně odpovědět. Prý někdo řekne, že je, a někdo bude zase tvrdit opak. Podle Marka Rabase záleží na schopnostech lidí a na kvalitě odvedené práce. „Kdysi jsem to řešil tím, že když něco nefungovalo, vložil jsem se do toho a chtěl jsem lidem pomoci, ale bylo to bráno jako mikro-manažerství a nakonec to nikomu neprospívalo. Později jsem si uvědomil, že takhle to nejde a že nemůžeme delegovat věci na lidi, kteří je nemůžou zvládnout. Snažíme se teď firmu budovat tak, aby byli správní lidé na správných místech.“