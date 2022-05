TOP IT osobnost: Miloš Dvořák

Svoji kariéru začal jako standardní vývojář. Následně se přesunul do oblasti analýzy, projektového managementu a obchodu. Má zkušenosti z mnoha byznys oblastí. Posledních osm let zastává pozice ve vyšším managementu firmy.





„Vždy jsem se snažil vytvářet dobře fungující tým, který se postupně zlepšoval. Byl jsem zodpovědný pět let za naši slovenskou pobočku. Za tu dobu se nám s kolegy podařilo ztrojnásobit obrat zároveň udržet kvalitu dodávek a spokojenost našich klientů,“ konstatuje Miloš Dvořák.

Dnes je primárně zodpovědný za Unicorn Software Factory, jejímž úkolem je výroba a podpora informačních systémů na základě zadání z projektových nebo produktových týmů. Soustředí se primárně na realizaci s využitím firemní primární technologické platformy Unicorn Application Framework. Dále je členem managementu jednotky People Hubs, která se stará o více než 2 500 spolupracovníků.

„Efektivní výrobu v oblasti informačních technologií není možné zajistit bez kvalifikovaných pracovníků. Proto v oblasti lidských zdrojů řeším primárně procesy spojené se vzděláváním. Naším cílem je mít excelentní digitální vzdělávání, které je pro spolupracovníky zajímavé a hlavně motivující. Unicorn University, založená v roce 2007, dokazuje naši kvalitu v této oblasti,“ vysvětluje konkurenční výhodu firmy Miloš Dvořák.

On sám pracuje pro Unicorn přes dvacet let. Asi i proto pociťuje jako neúspěch „ztrátu“ jakéhokoliv šikovného člověka. „Snažíme se pracovat s lidmi, kteří jsou fajn, dokážou tvořit a být prospěšní. Nové spolupracovníky chceme nakazit naší přátelskou atmosférou.“

K jeho nejsilnějším manažerským zdatnostem patří odhadnout schopnosti a motivaci lidí a na základě toho definovat odpovědnosti, tzn. vytvořit funkční organizační strukturu. Má taky schopnost věci dobře zanalyzovat a najít systémové řešení. „Jestliže pracuji na konkrétním problému, snažím se to udělat způsobem, který výrazně sníží pravděpodobnost výskytu stejného problému v budoucnu.“

K motivaci používá Miloš Dvořák spíš podporu než úkolování. To neznamená, že kolegové nemají úkoly. Ale je podle něj výrazně lepší, když jsou spolutvůrci zadání úkolu než pouze pasivními přijímateli.

„Ve vyšším managementu ani jiná cesta dle mého názoru není. U složitějších věcí se snažím vždy přicházet s hrubým návrhem řešení nebo dalšího postupu. To mi umožňuje se nad tím zamyslet a být pro kolegy partnerem,“ říká Miloš Dvořák.

Detailní management je podle něj vysilující pro manažery i podřízené a zároveň nepodporuje další kariérní růst člověka. Každý by měl mít příležitost něco dokázat. Například být členem úspěšného projektu, navrhnout produkt, naprogramovat komponentu. Potom práce dává smysl a dlouhodobě to může fungovat.

Rozhovor s Milošem Dvořákem

Energetická krize je pro nás příležitost

Co se vám letos nejvíc podařilo?

Asi bych zmínil oblast náboru. Připravili jsme a uskutečnili více než dvacet onboarding on‑line programů, kterým říkáme hatchery. Soustředí se na nové juniorní spolupracovníky. Každá hatchery má na začátku cca deset až patnáct účastníků. Nejprve vybereme uchazeče, potom čtyři až pět týdnů školíme a ty úspěšné zařadíme do našich týmů. Ale těší mě i drobnější projekty. Například jsme rozběhli on-line kroužky programování WeCanCode pro středoškoláky. Byl to první on-line běh, proto jsme chtěli menší počty účastníků. Ale za opravdu velmi krátkou dobu jsme dosáhli přes sto přihlášených a vlastně jsme museli pozastavit další přihlašování.

S jakými nečekanými překážkami jste se letos setkali?

Asi jako každá organizace v této době. Museli jsme nalézt nové způsoby spolupráce. Máme připravenou firmu, abychom technologicky mohli pracovat odkudkoliv. Máme zásadní výhodu, že na vzdálenou spolupráci se již nějakou dobu soustředíme. Například aktuálně naše nejvíce rostoucí development centra jsou na Ukrajině. A tam týmy budujeme už od roku 2011. Pandemie nám vlastně paradoxně umožnila více využít náš potenciál. Proto dokážeme poskytovat našim zákazníkům produkty ve stejné kvalitě, aniž se musíme fyzicky často potkávat.

Jaké zajímavé technologie chcete využívat a co si od nich slibujete?

Soustředíme se na vlastní cestu, tzn. Unicorn Application Framework. Samozřejmě využíváme dostupné tržní technologie. Pro nás je ale naprosto klíčové, aby šlo o ověřené technologie, které dokážeme do naší platformy systematicky zapojit. Máme dlouhodobé závazky vůči našim zákazníkům a nemůžeme si dovolit velká technologická rizika. A je nutné si uvědomit, že samotná technologie není tak důležitá. Klíčové je, jak dokážete tuto technologii naučit používat celou firmu stejně. Musíte mít její popis, vzorové příklady, školení, kvalitní lektory, screening a verifikační procesy. To všechno pro různé role. Analytik potřebuje o technologii vědět něco jiného než software architekt nebo developer.

Jak moc vás ovlivňuje současná krize na energetickém trhu, je to pro vás příležitost, nebo hrozba?

Pro nás je to zejména obrovská příležitost. Energetická krize generuje poptávku po IT řešeních, která lépe umožňují organizaci celého energetického trhu. A Unicorn má v tomto opravdu jedinečnou kompetenci. Například náš produkt Certigy, který podporuje dosažení CO 2 neutrality, si v tomto roce vybrala Swedish Energy Agency (SEA).

Jak se ve firmě vyrovnáváte se změnami na -pracovním trhu v rámci pandemie covidu-19?

Každá situace má i své pozitivní stránky. Strategie Unicornu v oblasti pracovního trhu je pořád stejná. Soustředíme se na talentované mladé lidi, kterým poskytujeme kvalitní vzdělání a možnost zajímavé práce. I já jsem nastupoval před dvaceti lety jako student a absolvoval jsem dlouhodobý vzdělávací program. Jediný zásadní rozdíl je, že můžeme pracovat plně on-line.