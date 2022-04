TOP IT osobnost: Miroslav Feix

Trend prorůstání technologií a umělé inteligence do našeho života je nezadržitelný, buď budeme in, nebo out, nelze to dělat napůl, říká Miroslav Feix. A dodává, že ani nelze zavírat oči, rozbíjet stroje anebo snad zakazovat dětem používání moderních technologií.

„Schopnost spolupráce s technologiemi je gramotnost dnešní doby,“ tvrdí velitel kybernetických a informačních sil Armády ČR Miroslav Feix. Jeho úkolem je proto vybudovat schopnosti armády pro působení v kybernetickém prostoru a informačním prostředí. To znamená vybudovat akceschopnou, trvale se učící, inovativní organizaci využívající technologie k řešení kybernetických, informačních a hybridních hrozeb.

A na straně druhé má na starosti klasický management a řízení organizace v rámci velkého armádního korporátu.

„Nyní je to ale trochu takový armádní start-up, věci se dějí rychle, spousta testování a nejrůznějších proof of concept,“ vrací do reality romantické představy Miroslav Feix, který se také musí podílet na řešení problémů, je zodpovědný za ochranu armádních (resortních) informačních sítí, rozšiřuje ochranu na zbraňové systémy a digitální ochranu vojáka. A k tomu ještě pracuje jako poradce pro strategickou komunikaci náčelníka generálního štábu.

Ke svým největším letošním úspěchům počítá převzetí CIRC (centrum armádní kyberobrany) a navýšení jeho kapacity.

„Celkově je pak v armádě nutné položit základy pro robustní a efektivní řešení ochrany sítí a mission assurance. V té souvislosti i zahrnutí kyberschopností do standardních armádních procesů krizového řízení a v našem případě i válčení. Lidé pomalu začínají chápat, že se bez toho v budoucnu neobejdeme,“ konstatuje Miroslav Feix. Lituje, že se mu zatím nepodařilo změnit způsob, jakým se financuje a nakupuje pro kyberbezpečnost. Úředníci prý stále ještě ne úplně rozlišují různé požadavky a životní cykly.

„Tank můžete připravovat a nakupovat pět let, protože je to technika na třicet let, ale pro nás je životně důležité být schopní nakoupit ihned a smířit se s tím, že technologie bude využitelná třeba jen pět let, a to je optimistické. Nevejdete se do kolonek, programů nákupu, a to nás brzdí. Není to nedostatek prostředků, vůle, ale administrativních postupů resortu,“ stěžuje si Miroslav Feix, který je psychologickým profilem architekt, schopný vytvářet budoucnost a pak na ní tvrdě pracovat. Dál disponuje schopností nevzdat se a spojuje v sobě strategické myšlení, zkušenosti bojovníka a znalosti technologií, což není úplně běžné, ale paradoxně v současné době potřebné.